廣東堤壩遭巨浪突襲男童險被捲走　遊客合力救人景點已封閉｜有片

廣東陽江市網紅打卡點「戀愛堤」遭海浪沖擊，有男童被浪捲走沖出護欄，幸多名遊客及時緊抓男童雙手將他救起。

6月21日，陽東區宣傳部門證實，落水者已安全獲救，強調「戀愛堤」並非正規旅遊景點，目前堤壩已臨時封閉。



影片顯示，當時「戀愛堤」上有多名小朋友觀浪，拍片男子則提醒「喂扶住啊扶住啊，唔係講笑啊」，下一秒海浪便沖到堤壩平台上，其前方的兩名小朋友未站穩險被沖走，他見狀立即伸手扶住對方。

拍片者稍作休息後，發現堤壩平台另一邊有男童被沖出護欄，幸多名遊客緊抓男童，拍片者之後爬出護欄將男童托起，並與其他遊客合力救起男童，有施救者一邊安慰男童「不要怕」，一邊大聲詢問「誰家的小孩啊」，但直至影片結束仍無人應答。

多名遊客緊抓男童雙手。（影片截圖）

《瀟湘晨報》、《新京報》報道，施救者林先生稱，事發地是一個遊玩觀景的堤壩，當日因海浪較大，男童差點被捲走，幸被多人抓住。他翻過護欄後將男童托舉上岸，對方並無大礙。

據介紹，「戀愛堤」位於陽江市陽東區東平鎮，堤岸全長約258米‌，諧音「愛我吧」，被賦予浪漫告白的寓意。據某旅行網站的介紹，堤壩上有問號、雙心、燈塔等建築，連成「愛情三部曲」，成為網紅打卡點。

在一些社交平台帳號上，「戀愛堤」被稱為網紅打卡點。（瀟湘晨報）

事發時「戀愛堤」上有多名小朋友觀浪。（影片截圖）

6月21日，東平鎮政府工作人員稱，「戀愛堤」此前屬於對外開放的區域。陽東區宣傳部門工作人員則稱，堤壩並非旅遊景點，因風景較好，經常有人打卡，東平鎮曾出過警示，「目前鎮里已經將其臨時封閉，準備加固後再說」。

岳麓藍天救援隊隊長譚章介紹，海浪力量大，並非一般人所能抵抗，在海邊遊玩更要注意安全。遊客在岸邊除了要關注海浪本身存在的隱患外，還要注意其引發的離岸流。

離岸流是在海浪和水底地形共同作用下，海岸經波浪區向海中流動的一股狹窄而強勁的水流。由於離岸流流速極快，而且表面平靜，不易發覺，只需幾秒鐘，就能將岸邊的游泳者帶到外海區域，危險性極大。