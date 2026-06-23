李強大連調研　強調要加強引領性科技攻關　發展高端裝備製造業

據新華社報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強6月22日在遼寧省大連市調研。他強調，要加強原創性、引領性科技攻關，強化產業基礎再造，大力發展高端裝備製造業，加快建設現代化產業體系，為高質量發展不斷注入新動能。



李強首先來到大連船舶重工集團有限公司，聽取企業業務發展等介紹和大連市船舶工業發展匯報，登上在建船隻，了解液化天然氣運輸船等船舶建造情況。他指出，高端船舶製造具有高技術、高難度、高附加值的特點。要強化企業創新主體地位，加快關鍵技術研發突破，培養造就一批掌握精湛技藝、具有豐富經驗的技術骨幹和產業工人，進一步提升自主創新能力，通過經營理念創新和產品、服務迭代升級來創造市場、引領市場。

李強在大連船舶重工集團有限公司，聽取企業規劃佈局、業務發展、數智化轉型等介紹和大連市船舶工業發展匯報。（新華社）

大連造船業在發展高端裝備製造業方面有比較好的基礎，要緊盯國際前沿，聚焦關鍵領域持續攻堅，加強行業內交流合作，着力打造先進製造業集群、建設世界一流造船基地。

在一重集團大連核電石化有限公司，李強詳細了解核電、石化等裝備研製情況，走進車間察看核反應堆壓力容器加工製造。他強調，先進核電等高端裝備對國家能源、產業、科技安全意義重大。要強化科技創新和產業創新深度融合，加快科技成果轉化，提升原創設計能力和精工製造能力，推進新一代核電技術的安全應用。

李強在一重集團大連核電石化有限公司，詳細了解核電、石化等裝備研製情況。（新華社）

李強指出，建設現代化產業體系，不僅要培育壯大新興產業和未來產業，也要優化提升傳統產業。高端石化裝備研發生產對相關產業提質增效具有重要的基礎性作用，要強化數智技術賦能，推進標準更新升級，嚴格環保、能效等規範管理，突破一批標誌性重大技術裝備，不斷增強核心競爭力。李強還與現場技術人員交流，勉勵他們發揚工匠精神，為企業發展和國家建設貢獻力量。