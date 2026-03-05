兩會2026｜李強：中國堅決反對霸權主義　維護國際公平正義

在國際局勢紛繁多變、中東戰事升溫之際，全國人大5日上午召開會議，總理李強在政府工作報告文件中表示，堅決反對霸權主義和強權政治，並稱中國要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡。



中國全國人大會議星期四（3月5日）上午在北京開幕，李強做政府工作報告時說，要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡，堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義。

李強強調，中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。