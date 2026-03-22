中國發展高層論壇｜李強：中國致力於做世界的「確定性基石」

據《新華社》報道，3月22日上午，國務院總理李強在北京出席中國發展高層論壇2026年年會開幕式並發表主旨演講。李強指出，中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。



李強表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化。正如習近平主席指出，這是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。放眼全球，我們看到的是一幅多種態勢並存、交織、碰撞的景象：單邊主義、保護主義甚囂塵上，同時求合作、促發展的力量也在不斷壯大；傳統領域的經濟增長面臨困境，同時新興領域的發展動能也在蓬勃興起；國際規則秩序遭受嚴重破壞和衝擊，同時許多國家也在積極推動全球治理的改革和完善；強權政治大行其道、肆意妄為，同時捍衛公平正義的呼聲也在日益高漲。這些現象深層次反映的是思想觀念的衝突，從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、看待發展、看待未來的問題。這裏我願分享三點想法。

國務院總理李強。（新華社）

第一，市場已成稀缺資源，但又可以被不斷創造。回顧歷史，世界經濟每次走出困境、走向繁榮，都不是靠爭奪存量市場，而是靠開放和技術進步創造增量市場。保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。我們應當堅持開放、開拓精神，擴大自由貿易、積極推動創新。中國的進出口是在規則框架下進行的公平貿易，中方將堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方一道推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。

江蘇連雲港港集裝箱碼頭外貿裝卸作業區。（新華社）

第二，發展必然伴隨競爭，但良性競合可以帶來互利共贏。以積極心態看待競爭，以務實舉措推進合作，才能相互賦能、取長補短。中國相關產業的競爭優勢不是靠補貼和保護取得的，而是來自於堅持不懈深化改革、深入推進創新驅動發展，最關鍵的還是中國人民、中國企業勤奮努力。我們反對無序、非理性的惡性競爭，但在市場經濟條件下，良性的競爭能夠激發出更大發展動力。中方將繼續努力維護公平競爭的市場秩序，願同各方加強溝通協作，共促全球產供鏈的穩定與安全。

第三，前方的路雖然充滿挑戰，但美好未來更加可期。惟有堅定信心、扛起責任、切實行動，才能勇毅前行，塑造值得期待的未來。中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。中國將着力推動高質量發展，努力保持經濟穩定增長，同時繼續打造良好營商環境，全面落實外資企業國民待遇，讓各國來華企業安心發展、大展宏圖。

本次年會由國務院發展研究中心主辦。新開發銀行行長羅塞芙、亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡，以及國內外工商界代表等約750人參加開幕。