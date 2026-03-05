兩會2026｜李強提台灣問題：堅決打擊｢台獨｣　共同弘揚中華文化

2026年全國兩會人大會議3月5日開幕。針對台灣問題，國務院總理李強在政府工作報告中提到，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。



今年政府工作報告中，針對台灣問題，新增了「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」。相較去年，將兩岸文化認同、同等待遇政策等，列入對台的政策中。

此外，李強在政府工作報告中提到，「十四五」期間，國內GDP連續跨越110萬億元（人民幣，下同）、120萬億元、130萬億元、140萬億元台階，年均增長5.4%，明顯高於全球平均增速。且期間勝利完成了20項主要指標、17方面重大戰略任務，以及102項重大工程。

對於這些重大成就的取得，李強各界表示感謝，「我代表國務院，向全國各族人民,向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示衷心感謝！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示衷心感謝！ 向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示衷心感謝！」