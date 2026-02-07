「他還是個孩子」不是擋箭牌　首宗不滿16歲未成年人行拘案例曝光

新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》自2026年1月1日起正式施行，對未成年人違法行為的處罰作出重大調整，打破以往對已滿14周歲不滿16周歲未成年人一律不執行行政拘留的「一刀切」規定。新法明確，對初次違反治安管理但情節嚴重、影響惡劣的，或者一年內二次以上違反治安管理的未成年人，可以依法執行行政拘留。此舉旨在貫徹「教育與處罰相結合」原則，既保護未成年人合法權益，又有效遏制低齡違法犯罪。



據天津警方微信公眾號「平安天津」通報，2026年1月某日凌晨2時許，15歲少年李明（化名，案發時15周歲）夥同17歲的張軍（化名，已刑事拘留）從外省竄至天津市某區，撬砸10餘輛豪華汽車玻璃，以破壞性手段盜竊項鏈、現金等貴重財物，造成群眾財產嚴重損失，社會影響極為惡劣。

案發後，警方迅速勘查現場、固定證據，並跨省抓捕嫌疑人，法制部門全程指導把關。經查，李明雖未達刑事責任年齡，但其跨區域結夥、採用破壞手段盜竊多輛汽車、造成重大財產損失，符合「情節嚴重、影響惡劣」情形。辦案單位嚴格履行告知等程序後，依據新修訂《治安管理處罰法》第二十三條、第五十八條、第十二條及第二十三條第一款（一）項、第二款等規定，對李明作出行政拘留9日的處罰決定，並送交執行。

這是2026年1月1日新法施行以來，天津市首例對已滿14周歲不滿16周歲未成年人執行行政拘留的案件。

新法調整後，年齡不再是絕對的「免罰金牌」，未成年人同樣需為違法行為承擔相應責任。過度縱容「年少輕狂」，往往導致其滑向更嚴重犯罪。新修訂《治安管理處罰法》透過「精準懲戒+剛性矯治+嚴打侵害」的機制，精準施策，壓縮了以往「不予拘留、一放了之」的空間。

有輿論認為，「他還是個孩子」已不再是擋箭牌。敬畏法律、嚴守規矩，才是對未成年人最好的保護與引導。