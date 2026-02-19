有片｜湖北襄陽煙花爆竹店起火爆炸　釀12死包括5未成年人

《央視新聞》報道，2月19日上午，湖北襄陽宜城煙花爆竹爆燃事故新聞發佈會召開。2月18日，湖北襄陽宜城市鄭集鎮金鋪村四組12號的千和百貨店發生煙花爆竹爆燃事故，事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。



湖北襄陽煙花爆竹店起火爆炸。（影片截圖）

發佈會通報，2月18日14時24分，位於湖北襄陽宜城市鄭集鎮金鋪村四組12號的千和百貨店發生煙花爆竹爆燃事故。接到報警後，救援人員於14時33分趕到現場，立即開展火情撲救、人員搜救、現場管控等工作，15時12分現場明火被撲滅。

2月18日拍攝的事故現場。（新華社）

經全面搜救排查，最終確認事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。遇難者身份全部核實，除1人為經營者林某某外，另外11人是前來購買煙花爆竹的顧客，包括從四川成都來鄭集走親戚的3人、來自鍾祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人，相關信息已及時通報家屬並積極協調解決家屬遇到的實際困難。