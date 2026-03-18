最高法首次就審理涉未成年人民事案件　發布工作指引

最高人民法院周三（18日）發布《人民法院審理涉未成年人民事案件工作指引》（下稱《指引》），為最高法首次專門針對涉未成年人民事審判工作制發的司法文件，其中明確「最有利於未成年人原則」是案件處理的核心原則，要求案件審理全過程以未成年人合法利益為首要考量。



《指引》共分為總則、案件受理、審理與裁判、延伸工作、執行與回訪五個部分，總計39條。

一是明確總體要求。總則部分首先明確「最有利於未成年人原則」是案件處理的核心原則，要求案件審理全過程以未成年人合法利益為首要考量。同時，強化違法犯罪預防理念，明確健全及時優先辦理機制、跨部門協同聯動等工作要求，全面體現對未成年人的特殊和優先保護。

二是規範各訴訟環節。從立案、受理到執行回訪，《指引》對各環節重點問題作出明確規定。立案階段聚焦未成年人如何參與訴訟，厘清法定代理人缺失、推諉代理等特殊情形的處理路徑，保障訴訟程序順利推進；審理與裁判環節既突出訴訟引導、關愛提示、隱私保護等程序性要求，也細化撫養權確定、財產處分、侵權責任認定等實體處理規則。

三是釐清裁判規則。針對司法實踐中爭議較大、社會關注度較高的問題，《指引》一一提煉形成可操作的規則。

四是強化延伸保護與聯動。《指引》注重審判與延伸工作銜接，對社會調查、心理疏導、司法救助、家庭教育指導等特色工作作出框架性規定，明確跨部門協作要求。在執行環節，鼓勵創新專業化執行機制，探索通過提供合適探望場所、協助探望等方式破解執行難題，同時要求建立判後回訪機制，持續跟蹤未成年人成長狀況，及時解決新問題，確保裁判落地見效。

《指引》嚴格貫徹立法精神，立足未成年人身心發展需要，堅持問題導向，內容貫穿涉未成年人民事案件的立案、審理、執行、判後回訪全流程。通過系統性、具體化的規則設計，《指引》為各級法院審理涉未成年人民事案件提供明確指引，對各級法院依法公正審理相關案件、維護未成年人合法權益、強化未成年人違法犯罪預防和治理具有重要指導意義。