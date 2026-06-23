為營救欲跳樓輕生民眾　內蒙古30歲女警躍出窗外救人犧牲

6月18日，內蒙古包頭市一名30歲的女警陳佳鑫因營救欲輕生民眾時不幸犧牲，該位市民隨後成功獲救。



內蒙古30歲女警為救跳樓輕生民眾犧牲。（平安包頭）

6月18日下午，內蒙古自治區包頭市公安局青山分局自由路派出所接到報警求助，稱有人欲跳樓輕生。該派出所副所長、二級警長陳佳鑫立即帶隊趕赴現場救援。到達現場後，救援民警發現當事人情緒低落，因長時間站立，身體開始晃動，隨時有墮下危險。

危急關頭，陳佳鑫挺身而出，從窗戶躍向當事人所在平台施救時發生意外，不幸犧牲。最後，在救援人員的一致努力下，輕生群眾成功獲救。

內蒙古30歲女警為救跳樓輕生民眾犧牲。（平安包頭）

6月22日上午，陳佳鑫的遺體告別儀式，在包頭市殯儀館舉行。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！