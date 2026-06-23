為營救欲跳樓輕生民眾 內蒙古30歲女警躍出窗外救人犧牲
撰文：盛昀
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6月18日，內蒙古包頭市一名30歲的女警陳佳鑫因營救欲輕生民眾時不幸犧牲，該位市民隨後成功獲救。
6月18日下午，內蒙古自治區包頭市公安局青山分局自由路派出所接到報警求助，稱有人欲跳樓輕生。該派出所副所長、二級警長陳佳鑫立即帶隊趕赴現場救援。到達現場後，救援民警發現當事人情緒低落，因長時間站立，身體開始晃動，隨時有墮下危險。
危急關頭，陳佳鑫挺身而出，從窗戶躍向當事人所在平台施救時發生意外，不幸犧牲。最後，在救援人員的一致努力下，輕生群眾成功獲救。
6月22日上午，陳佳鑫的遺體告別儀式，在包頭市殯儀館舉行。
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