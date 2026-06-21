遲到36年的婚禮 廣州57歲媽媽去飲突然發現新娘是自己極驚喜
撰文：深圳報業
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近日，在廣州，一場遲到36年的婚禮秘密舉辦，新娘毫不知情，直到踏進宴會廳的那一刻才知道是為自己舉辦的婚禮。
近日，廣州一對兄妹花2個月籌備，為自己的父母補辦了一場遲到36年的婚禮。
母親毫不知情，直到踏進宴會廳的那一刻才知道是為自己舉辦的婚禮：
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妹妹鄧女士稱，她和哥哥上大學後就留在廣州工作、生活，很少有時間回老家陪伴父母，沒有給父母很多的陪伴跟愛。
為爸媽補辦婚禮的想法是哥哥提出來的，她和哥哥一起籌劃了兩個月。跟爸媽說拍全家福，有送一套婚紗照的拍攝。
當時父母到了婚禮現場，看到前來送祝福的親朋好友，覺得非常驚訝和感動。
鄧女士表示，父母為她和哥哥付出了很多，她希望以後的日子裏，父母能多留一點時間給自己，活出屬於他們的精彩人生。
哥哥鄧先生說，父母結婚36年了，之前沒能辦婚禮，媽媽每次參加別人婚禮的時候都很羨慕：
彌補他們遺憾，也是我們的心願。
鄧先生表示，母親一開始以為是別人的婚禮，直到看到親朋好友都在現場，媽媽激動得像個小女孩。
婚禮大屏播放兒女精心準備的驚喜影片，媽媽在現場說，下一輩子也願意跟爸爸在一起。
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