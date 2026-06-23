深圳醫院7旬翁做微創手術翌日身亡　家屬：腹痛28小時無醫護理會

深圳一名七旬老翁因下肢血管閉塞，於南山區人民醫院接受微創手術後，翌日因膿毒症休克死亡。家屬指，老翁手術期間即開始腹痛，手術後腹痛28小時，病情持續惡化，家屬多次要求檢查未獲正視。



深圳市醫學會認定院方存在多項醫療過失，構成一級甲等醫療事故，但僅須承擔次要責任。家屬對結果表示無法認同，醫院則稱尊重鑑定結論，雙方仍在協商。



死者為深圳一名七旬老翁。（《現代快報》）

深圳一名七旬老翁因下肢血管閉塞，於南山區人民醫院接受微創手術，最終因膿毒症休克死亡。（深圳大事件）

家屬控訴死者手術中已喊痛 手術後28小時未獲有效處置

據內媒《南方都市報》報道，莫女士稱其父親今年1月11日因腿疼入院，確診下肢血管閉塞。翌日，醫生建議進行微創手術以避免截肢風險。13日中午，手術在局部麻醉下進行，惟中途院方以「難度大」為由終止操作，稱需等待進一步會診。

莫女士稱其父親今年1月11日因腿疼入院，確診下肢血管閉塞。翌日，醫生建議進行微創手術以避免截肢風險。（《現代快報》）

「翻看錄影才知道，父親在手術枱上已經喊胃痛。」莫女士表示，手術終止後父親腹痛持續28小時且未見緩解，其間家屬多次申請會診、要求進行全腹電腦斷層掃描，院方均未落實。

至14日下午4時，患者被送往掃描後即告病危，轉入深切治療部時已出現嚴重酸中毒及休克，當晚搶救無效死亡，死因為膿毒症。

莫女士形容：「我父親走進醫院時生命體徵平穩，做了手術，次日死亡，腹痛28小時無人理會、無人檢查，最後死亡時腹如斗大，突然地離開了我們。」

醫院犯三項醫療過失僅屬次要責任

深圳市衞生健康委委託深圳市醫學會進行醫療事故技術鑑定，4月30日出具的報告認定院方存在三項過失：一、病歷記錄不規範，手術記錄欠全面，轉入深切治療部的家屬同意書缺失；二、評估病情不足，對患者腹痛的複雜性認識及判斷能力不足；三、三級查房制度執行不足，根據影片記錄，上級醫生在13日及14日上午均未到病床巡視。

報告同時指出，患者為高齡長者，本身患有全身多發動脈粥樣硬化、高血壓、陳舊性心肌梗塞、慢性腎功能不全等多種嚴重疾病，基礎健康狀況惡劣是導致死亡的主要病理基礎。醫療過失與患者死亡之間雖有因果關係，惟僅屬次要原因。鑑定結論為一級甲等醫療事故，醫方承擔次要責任。

一級甲等醫療事故為《醫療事故分級標準》中的最高等級，指醫護人員過失直接造成患者死亡。而在事故責任劃分中，「次要責任」代表醫療過失僅對損害後果起次要作用。

家屬質疑偏頗 醫院稱尊重結論

莫女士對鑑定結果無法認同，認為報告過度強調父親的基礎疾病，卻忽略手術後28小時沒有任何有效檢查和治療。她又指鑑定書多處採納院方單方面說法，例如將「術中腹痛」寫成「術後腹痛」，又稱家屬「拒絕冠狀動脈電腦斷層血管造影檢查」。

對此，南山區人民醫院相關負責人回應稱，尊重鑑定結論和意見，並透露醫院與家屬仍在持續溝通協商中。

據深圳市南山區人民醫院官網介紹，該院始於1946年的寶安縣衛生院，1991年隨南山區的成立更名為南山區人民醫院，1995年晉升為二甲醫院，2003年成為廣東省高等醫學院校教學基地，2011年晉升為三級甲等綜合醫院。