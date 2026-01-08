深圳醫院疑過量用藥致20歲病人輕生　母親舉報：女兒成試藥白老鼠

據內媒《瀋陽晚報》報道，近日一名母親發文稱，深圳市康寧醫院在對其20歲患有精神病女兒的診療過程中存在超說明書劑量用藥、偽造病歷等一系列違規操作，致女兒在出院5日後自殺身亡，她更懷疑其女兒成為試藥白老鼠。



死者母親曾多次在其社交平台賬號發佈實名舉報影片，舉報涉事醫院。（微博＠深圳康寧醫院受害者媽媽）

家屬指醫院超量用藥、偽造病歷 患者成「試藥白鼠」

深圳市康寧醫院是深圳唯一一家衛健委直屬的三甲精神科醫院。據死者小嘉的母親陳女士在微博描述，2022年5月，其女兒因精神分裂症病情反覆，第三次入住深圳市康寧醫院。

涉事醫院深圳市康寧醫院。（官網截圖）

陳女士公開的患者病歷顯示，在治療期間，小嘉服用抗精神病藥物魯拉西酮，初始劑量為20mg/天。然而在短短一個多月內，藥物劑量被多次上調。

從2022年6月4日到13日，藥品劑量逐步從20mg/天加至80mg/天，該劑量已是藥品說明書規定的最大日劑量。此時，患者已出現不自主張口、舌頭僵直等急性肌張力障礙徵狀，此時院方才加用苯海索進行干預。

但在之後的治療中，院方卻又進一步將劑量加至120mg/天。陳女士指出，這是明確的超說明書用藥。

魯拉西酮是一新型非典型抗精神病藥物，商品名為羅舒達（Latuda），主要用於治療精神分裂症等。（網絡圖片）

值得注意的是，國家藥品監督管理局資料顯示，魯拉西酮在中國的驗證性試驗最高劑量即為80mg/日，超過此劑量的安全有效性缺乏中國患者數據支持。

醫院曾發布該藥「患者招募廣告」

此外，陳女士無意中在醫院看到該藥的「患者招募廣告」，讓她懷疑女兒是在不知情的情況下成為了配合醫院試用藥物的「白老鼠」。

醫院內一張魯拉西酮「患者招募廣告」（紅星新聞）

2022年7月21日，主任醫師余某查房後認定小嘉「病情好轉，自殺風險評估低」，並多次催促家屬辦理出院手續。而在出院時，院方僅告知家屬「妥善看護防範意外」，並未向家屬詳細說明患者過量用藥的事實。

此外，陳女士公布一份落款為2022年5月12日的《康復治療知情同意書》，本應由監護人陳女士親筆簽名，但後來卻被證實是住院醫生李某偽造，實際創建時間為當年7月30日。

而在7月29日出院當天，小嘉即向母親哭訴藥物副作用難以忍受，並對母親產生敵意，拒絕服藥。同時出現厭食、無法安睡等症狀。

死者母親陳女士在網上的維權帖子。（深圳康寧醫院受害者媽媽＠微博）

面對女兒急劇惡化的狀況，陳女士於8月1日深夜緊急到該院「排籌」，但院方當時以「裝修、缺少床位」為由拒絕收治。但事後醫院提供的門診病歷中，記載的卻是「家屬拒絕住院治療」。

而就在被拒絕住院的第二天，小嘉就在福田區一處屋苑高墜身亡。

患者生前與其母親陳女士的合影。（微博＠深圳康寧醫院受害者媽媽）

醫院僅被認定負次要責任 家屬：拒絕賠償，申請立案調查

2022年10月，深圳市醫學會鑒定該案構成一級甲等醫療事故，醫方承擔次要責任，明確指出其存在超說明書用藥未告知、未評估摔倒與用藥關聯、偽造知情同意書簽名等過錯。

此後，深圳市衛健委於2023年10月至2024年7月間，對涉事醫院累計罰款8萬元人民幣並予以警告；對涉事醫生則分別處以警告、暫停執業等處罰。

醫院官網。（官網截圖）

陳女士認為，院方的一系列行為讓她無法準確判斷病情、履行監護責任，而覆診時拒絕收治，更是斷絕了女兒最後的生機。

2025年7月，她正式向深圳市福田區檢察院提交《刑事立案監督申請書》，請求檢察機關監督公安機關，對余某、李某等涉事醫生涉嫌醫療事故罪立案偵查。