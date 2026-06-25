昔日台海「隱身刺客」變身　22型導彈艇改裝轉身電子干擾艦

曾被稱為台海「隱身刺客」的中國海軍22型導彈艇，近日被發現完成新一輪改裝，並換上新式海洋迷彩，外界認為其作戰定位已由反艦突擊轉向電子戰平台，甚至具備發展為無人作戰艇的潛力。



據台媒「ETtoday」引述軍事資訊指出，22型導彈艇憑藉高速機動優勢，未來可能承擔近海電子干擾、通信中繼等新任務，並有望成為無人化作戰平台。

報道指出，22型導彈艇是解放軍於1990年代因應當時台海局勢而立項研製，主要目的是防範美國海軍可能介入台海衝突。首艘2208號於2004年4月在上海下水，其後中國至少動員6家造船廠同步建造，短短數年間服役數量便超過60艘。

22型導彈艇改裝後已塗刷上海洋迷彩，艙室外部還安裝天線桅桿，可望成為中國近海作戰的電子干擾平台。（網絡照片）

作為一款排水量約225噸的導彈艇，22型採用匿蹤化上層建築設計，搭載兩具高功率柴油機及四具噴水推進器，最高航速可達38至42節。武器方面配備一門六管30毫米近防炮，以及位於艇尾、可搭載8枚鷹擊-83反艦導彈的雙聯裝發射艙。

報道表示，在中國海軍仍缺乏大量先進驅逐艦的年代，22型的主要任務是利用高隱身性能及高速機動能力，潛伏於沿海、島礁及淺水海域，伺機對敵方艦隊發動反艦導彈齊射。

不過，隨著2009年後中國海軍快速擴張，054A型護衛艦、052D型驅逐艦及055型大型驅逐艦陸續大量服役，中國海軍戰略逐步由近海防禦轉向遠洋作戰，僅適合近海行動的22型導彈艇逐漸失去原有定位，市場一度傳出將退役的消息。

然而，最新曝光的照片顯示，22型並未退出現役，而是以新的作戰角色重新投入使用。

據內地知名軍事評論平台「軍武次位面」分析，新版22型已完全拆除原本佔據艇尾約三分之一空間的鷹擊-83反艦導彈發射裝置，騰出的空間則加裝大型封閉式艙體，一直延伸至艇尾。

改裝前的022型導彈艇，最多可裝備8枚鷹擊-83反艦導彈。（新浪軍事）

文章指出，新艙體內部推測安裝了大量電子設備、控制系統及數據鏈設備，艙體外部亦新增大型扁平圓盤狀天線罩及多組天線桅桿，顯示其電子對抗及無線電接收能力已獲提升，未來甚至具備改裝成無人作戰艇的可能。

目前，外界對22型改裝後的用途仍有不同推測。報道表示，其中包括作為近海電子干擾平台，或擔任海上通信中繼節點，為前線島礁、岸基部隊及海軍艦隊提供通信轉接能力。

此外，憑藉高速性能，22型亦可能執行近海巡邏及執法任務，在周邊島礁發生突發狀況時快速抵達現場。

另有分析認為，22型未來可進一步改裝為無人作戰艇，以自殺式方式攻擊敵方艦艇，或作為無人機指揮母艇，搭載偵察型及自殺式無人機，執行高威脅區域的滲透任務。