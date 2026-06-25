李強提｢中國機遇2.0｣駁｢中國衝擊2.0｣　產品競爭力關鍵非依賴補貼

6月24日，國務院總理李強出席世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇），提出「中國機遇2.0」來反駁部分國際機構和媒體拋出的「中國衝擊2.0」。李強表示，中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。



國務院總理李強出席世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇），提出「中國機遇2.0」。（新華社）

李強：中國新興領域技術和產品帶給世界的是機遇

綜合《央視新聞》《聯合早報》報道，「中國衝擊1.0」是指2001年中國加入世界貿易組織後，低附加值商品出口激增，對歐美製造業造成衝擊；「中國衝擊2.0」則指中國在電動車、電池、太陽能板等先進製造領域迅速崛起，但因內需疲弱和產能過剩而擴大出口，對西方製造業構成更大競爭壓力。

2026夏季達沃斯論壇主會場大連國際會議中心。（新華社）

李強在致辭中指出，創新驅動是中國經濟長期向好、行穩致遠的關鍵密碼。中國的創新是苦練內功「拼」出來的，是千行百業「用」出來的，是厚植生態「育」出來的。近期國際上不少機構、媒體提到「中國機遇2.0」。中國在提供更大「市場紅利」的同時，還通過科技進步與產業升級為全球提供越來越多的「創新紅利」。對各國企業而言，「中國機遇2.0」意味着全方位的創新賦能、高收益的投資機會。對全球發展而言，「中國機遇2.0」意味着更可及的先進技術、更普惠的成果共享。事實有力證明，中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。

李強總理表示，創新合作是破解全球增長困境的必然選擇。各方應深化聯通協作，共同建設開放型世界經濟，維護全球產供鏈穩定暢通，更加廣泛地凝聚創新合力。堅持科技向善，健全人工智能等領域全球治理制度規則、提升監管效能，更加有效地推進共同治理。中國將進一步擴大市場准入，持續打造一流營商環境，真誠歡迎各國企業來華投資興業，更多分享中國發展新機遇。

第十七屆夏季達沃斯論壇拍攝的「2026年十大新興技術」會議現場。（新華社）

在大連國際會議中心內，嘉賓於「AI 無處不在 卻非一蹴而就」分論壇現場交流。（新華社）

李強：中國創新發展的關鍵並非依賴補貼

李強在2026夏季達沃斯論壇致辭：中國經濟「穩、新、活、融」

李強在致辭中先以「穩、新、活、融」四字，概括中國經濟當前特點和未來趨勢，隨後闡述中國創新能力源於三方面：苦練內功「拼」出來、千行百業「用」出來，以及厚植生態「育」出來。

針對外界有關中國產品靠政府補貼的質疑，李強表示，中國創新發展的關鍵在於「以科技創新引領產業創新，以產業升級促進科技迭代」的有效路徑，而非依賴補貼。他還脫稿說：「中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起。」

大連國際會議中心拍攝的世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會會場。（新華社）

李強表示，現階段，全球創新活動呈現出一些不同以往的新特點新趨勢。進步速度快，創新聯動程度深，同時也伴隨著不可控性上升及避雷日益增多。李強指出，新一輪科技革命和產業變革中，沒有任何一個國家、一家企業可以包打天下。中國將以更加積極的姿態融入國際創新和產業分工體系，「任何一項有價值的科技成果，在中國製造的加持下，就能迅速的變為實際產品。任何一個小眾產品，在14億人口的大市場中，都能變成大生意、大產業。」