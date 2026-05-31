7000萬粉中東網紅阿波哥訪深圳　豪買5台榮耀大讚中國科技

近日全網近7000萬粉絲的中東頂流網紅阿波哥（Aboflah）抵達深圳，期間他專程打卡深圳灣萬象城的榮耀阿爾法全球旗艦店，亦體驗了潮汕英歌舞、無人機外賣、傳統針灸等特色文化與科技項目。他誇讚深圳是世界上最美麗、最現代化的城市之一。



阿波哥打卡深圳灣萬象城的榮耀阿爾法全球旗艦店。（深圳晚報）

阿波哥與機器人熱舞。（深圳晚報）

阿波哥全網粉絲近7000萬，他的主頻道在YouTube有約4860萬訂閱者，累計觀看量超過80億次，還曾創下12天直播籌款1100萬美元的健力士世界紀錄。

綜合《深圳晚報》、《深圳特區報》和「深圳發佈」報道，5月29日，阿波哥來到榮耀阿爾法全球旗艦店，體驗各類智能產品，與人形機械人互動跳舞。阿波哥被榮耀600系列手機種草，最後更是一口氣買下5台榮耀600手機，稱要帶回家和家人朋友分享「中國科技」。

阿波哥體驗榮耀手機、PC、平板、智慧穿戴等前沿產品。（深圳晚報）

除了在室內科技體驗，阿波哥還在戶外體驗了潮流機車，他親身試駕機車，感受國產機車的外觀設計和行駛質感。

隨後，阿波哥前往深圳人才公園，點了一杯「從天而降」的檸檬茶，現場觀看了無人機外賣配送全過程。

阿波哥在法蘭克福（深圳南山）國際交流中心球場。（深圳特區報）

阿波哥在法蘭克福（深圳南山）國際交流中心球場踢球。（蛇口消息報）

阿波哥在法蘭克福（深圳南山）國際交流中心球場踢球。（蛇口消息報）

5月30日，阿波哥前往法蘭克福（深圳南山）國際交流中心球場，在與青訓中心小球員的防守挑戰中，阿波哥主動請纓擔任守門員，期間被小球員成功破門。賽後他幽默稱：「我已經拼盡全力當一個好門將了，但他們全都進球了，這只能說明他們真的太優秀了！」

除此之外，阿波哥還邂逅了英歌舞表演、品嘗地道潮汕牛肉火鍋，在蛇口搭乘直升機俯瞰海上世界、K11、桂灣公園等標誌性地標，以及前往南山粵海街道一家社康中心體驗傳統針灸療法，他稱針灸並沒有想像中疼痛，「不到一分鐘就很放鬆，這太神奇了！」期間，阿波哥還收到了影片《給阿嬤的情書》中的「平安批」作為代表深圳的伴手禮。

阿波哥品嘗地道潮汕牛肉火鍋。（禧牛薈）

阿波哥體驗傳統針灸。（Amazingshenzhen）

阿波哥收到影片《給阿嬤的情書》中的「平安批」作為代表深圳的伴手禮。（深圳發佈）

對於為什麼選擇來深圳，阿波哥說：「深圳是世界上最美麗、最現代化的城市之一。但這裏最美好的不僅是現代化建築，更是這裏的人，他們非常友善。」

據悉，這並非國際頂流網紅第一次深圳駐足。去年，擁有3800萬粉絲的網紅 「甲亢哥」（IShowSpeed）來深圳直播，整場直播熱度爆棚，全網播放量居高不下，他在深圳期間試駕特色車輛、體驗無人機配送、選購國產數碼產品，讓全球網友直觀感受到深圳的創新活力。