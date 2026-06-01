從中央部委一把手空降湖北　56歲關志鷗成中國最年輕省委書記

5月30日，一則中國內地人事調整新聞引來了不少關注：自然資源部部長關志鷗空降湖北，出任省委書記，王忠林不再擔任湖北省委書記，另有任用。



關志鷗生於1969年12月，相當於準70後，滿族出身，屬於少數民族。他從中央部委一把手空降經濟大省湖北，成為目前中國最年輕的省級黨委書記，可以說是備受重用。



關志鷗。（人民網）

關志鷗成中國最年輕省委書記。（國新網）

關志鷗1995年從瀋陽農業大學農學系碩士畢業後，進入遼寧省瀋陽市計委農經處工作，2000年升任農經處處長，後又在瀋陽農業高新技術開發區管委會、瀋陽市對外貿易經濟合作局任職，2007年出任遼寧省法庫縣縣長，次年擔任縣委書記。

2010年關志鷗調任瀋陽市規劃和國土資源局局長，2013年升任瀋陽市副市長，2016年初調任遼寧省政府秘書長，2016年底成為遼寧省委常委，2018年調任山東省委常委、宣傳部部長，2020年進京擔任國家林業和草原局局長，2024年升任自然資源部部長，成為正部級官員。當時的關志鷗是國務院部委中最年輕的部長。如今，關志鷗從中央部委一把手空降經濟大省湖北，成為主政一方的封疆大吏。

2018年4月10日，時任國務院副總理韓正出席自然資源部掛牌儀式並召開座談會。（新華社）

中國國家治理架構可以概括為「條塊結合、以塊為主」，「條」是指從中央到基層的職能部門，往往分管某個領域，比如各級政府下轄的教育、衛生、財政、自然資源部門，「塊」是指各級黨委和政府，往往綜合管理相應層級的全部政治事務，比如山東省委省政府主管全省政治事務。通常來說，在同等情況下，除了少數特別重要的職能部門之外，各級黨委書記的實權高於同一級別的職能部門一把手。

中國古代思想家韓非子有一句名言：宰相必起於州部，猛將必發於卒伍。省級黨委書記是主政一方的封疆大吏，因有全面負責一個省所有政治事務的經驗，故往往晉升機會更大。比如，現任中共中央政治局的七位常委中有五位曾任省級黨委書記。

關志鷗是目前中國最年輕的省級黨委書記。（微信公號長安街知事）

除了「條塊結合、以塊為主」的治理架構之外，中國人事還有4個特點值得注意。

一是人事晉升重視基層工作經驗，這點在2012年中共十八大之後尤其突出。二是履歷越豐富，越有競爭優勢，比如一個人若既有職能部門工作的經驗，又有在不同地區的黨委和政府工作的經驗，晉升概率相對會更大。三是同等情況下的年齡優勢有利於在激烈的人事選拔競爭中走得更遠。四是通常會給少數民族、女性保留少數領導職位，比如在「黨和國家領導人」中通常會有少數民族、女性成員。

關志鷗是少數民族出身的幹部，有基層工作經驗，在「條條」、「塊塊」都有任職，曾是國務院部委中最年輕的部長，現在又是最年輕的省級黨委書記。他空降的湖北省GDP，2025年在全國省級行政區中排名第七。本次職位調整是中央對關志鷗的一次重用，他能否帶領湖北為國家發展貢獻力量，將是中央對他的一次考驗。