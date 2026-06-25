委內瑞拉地震多幢建築物倒塌　當地華人：10名華人被困13歲女遇難

委內瑞拉當地時間6月24日先後發生7.2級地及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）有多幢建築物倒塌。



委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉表示，據信已有約10名華人被困，一名13歲女童遇難，救援工作仍在持續。



救援人員正轉移被困中國同胞至華人社區安置。（紅星新聞）

近年來最強地震之一 有中國人被困

綜合內媒《紅星新聞》、《大象新聞》報道，何正偉表示，目前加拉加斯及拉瓜伊拉地區受災較為嚴重，多幢建築倒塌，仍有部分中國人被困在建築物內。他介紹，目前尚無準確統計華人傷亡的具體情況，當地救援力量正將被困的中國人安置到加拉加斯華人社區進，並與相關部門協同開展救援。

何正偉表示，地震發生後，大量民眾湧上街頭或聚集在廣場避險。此次地震持續約40秒，震感強烈，部分居民甚至難以站立，是委內瑞拉近年來最強地震之一。

受災現場。（大象新聞）

多幢建築物坍塌 大範圍停電

中國-委內瑞拉工商商會會長蔣王兵講述了地震時的情況和當地目前受災狀況。他介紹，地震發生時他在室內，整幢樓劇烈晃動，持續了很長時間，民眾都跑了出來，「到處都是尖叫聲，非常恐慌。」

受災現場。（大象新聞）

蔣王兵稱，加拉加斯受災情況十分嚴峻，核心居民區的多幢居民樓和沿街商舖發生整體坍塌，全城大範圍斷電，坍塌產生的塵土和濃煙籠罩幾個街區。

地震發生後，中國駐委內瑞拉大使館第一時間主動聯繫商會，詢問當地華人企業、同鄉的人員安全和財產受損情況。蔣王兵表示，這為後續開展同胞幫扶、險情統計工作提供了非常重要的指導與支持。商會與委中友好協會迅速聯動，第一時間向全體在委華人商戶、礦區經營者及華僑華人發布緊急安全通知。

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中國駐委內瑞拉大使館6月24日發布提醒，在委中國公民應密切關注當地地震預警和災害相關信息，防範餘震及地震導致的次生災害。