商務部：中美雙方同意成立貿易理事會　討論對等降稅等合作

6月25日，商務部新聞新聞發言人何亞東表示，按照中美經貿磋商達成的共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。



商務部新聞新聞發言人何亞東。（中新社）

6月25日，商務部舉行例行新聞發布會，發言人何亞東表示，按照中美經貿磋商達成的共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。雙方經貿團隊將就此開展進一步磋商。

何亞東稱，中美雙方在飛機和農產品領域的貿易合作是互利共贏的。雙方團隊將繼續保持溝通，鼓勵並指導各自企業加強對接，拓展相關領域貿易合作。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

據此前報道，5月13日，中美經貿團隊在韓國舉行經貿磋商，為兩國元首會晤作了經貿領域的準備，磋商中，雙方以元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商。此後，雙方就成果具體內容進行密集磋商，取得積極共識。