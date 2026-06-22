中國商務部將10家美國實體列入出口管制管控名單　禁出口兩用物項

6月22日，中國商務部官網發佈公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項。



公告顯示，這10家美國實體分別是艾維奧克斯公司（AVEOX）、紅貓控股公司（Red Cat）、蒂爾無人機公司（Teal Drones, iDrone）、美國IMSAR公司（IMSAR）、傑亞機械人公司（Jaia Robotics）、鮑爾航空航天技術公司（Ball Aerospace, Space & Mission Systems business of BAE Systems）、奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）、 L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime）、芒廷帕斯材料公司（MP Materials），以及美國稀土公司（USAR, USARE）。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

公告稱，禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止。此外，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。本公告自公佈之日起正式實施。

兩用物項是指具有民事和軍事雙重用途的商品、軟件或技術。

中國財政部：禁止46家美企參與政府採購 不含在華美資企業

同日，中國財政部在官網向中央預算單位，省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產建設兵團財政局發佈通知，從即日起，根據有關法律法規，經批准，現決定採購人在政府採購活動中，不得採購46家美國企業（不包括在華美資企業）生產的產品。

根據財政部發佈的46家美國企業名單，當中包括洛克希德·馬丁公司、雷神導彈與防務公司、美國通用原子航空系統公司、美國波音防務、空間與安全集團、美國通用動力陸地系統公司、標槍合資公司等。

2025年6月13日，法國巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），第55屆巴黎國際航空展（International Paris Airshow）開幕前，圖為美國波音公司的標誌。（Reuters）

據此前報道，美國國防部6月8日透過《聯邦公報》，更新一份被指與中國軍方有關，又或支持中國軍方的華企名單，比亞迪、阿里巴巴及百度等被正式列入。