世界盃｜佛得角門將爆紅！戰靴福建莆田製　僅海外販售要幾多錢？

2026年美加墨世界盃足球賽正火熱進行中，非洲西部島國佛得角在賽場上0比0逼平奪冠熱門西班牙隊，該隊40歲門將禾仙夏憑藉七度撲救險球一戰成名，其IG粉絲由原本的5萬增近千萬。



有眼尖網民發現，禾仙夏腳下所穿的戰靴「Senda Mendoza」，竟然來自福建的「莆田製造」，這雙鞋海外售價折合約1500至1700元人民幣。



40歲門將禾仙夏憑藉七度撲救險球一戰成名。（Getty Images）

佛得角門將禾仙夏成為今屆世界盃的「神奇主角」。（路透社）

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綜合《瀟湘晨報》和《湄洲日報》報道，賽場上佛得角以0：0逼和西班牙後，引發全球球迷熱議，其中40歲老將禾仙夏憑藉神級撲救收穫眾多粉絲。有網民發現禾仙夏所穿的足球鞋名為Senda Mendoza，而這款鞋是由福建莆田旭豐體育用品有限公司生產製造。

該公司創始人鄭瀚稱：「他（禾仙夏）爆紅之後我們才反應過來！」鄭瀚透露，世界盃前的四五月份，國外合作客戶Senda突然下了一批200多雙球鞋的緊急訂單，並要求完工後立刻空運海外，當時對方僅透露是「要參加世界盃」，直到看見佛得角在場上的精彩表現，才驚覺禾仙穿的球鞋是自家工廠生產的。

禾仙夏腳下所穿的戰靴「Senda Mendoza」來自福建的「莆田製造」。（瀟湘晨報）

禾仙夏腳下所穿的戰靴「Senda Mendoza」來自福建的「莆田製造」。（瀟湘晨報）

禾仙夏腳下所穿的戰靴「Senda Mendoza」來自福建的「莆田製造」。（瀟湘晨報）

不少網民注意到禾仙夏的戰靴來自「莆田製造」後，紛紛在一些影片評論區提問「國內能否買到」。對此，鄭瀚表示該品牌暫沒有在中國銷售的計劃，這雙鞋海外售價折合約1500至1700元人民幣。

鄭瀚介紹，禾仙夏所穿的戰靴搭載全新自研摩擦條科技，目前耐克、阿迪、彪馬三大行業巨頭尚未掌握同類技術。這款鞋從2024年立項開發，到2025年10月小批量測試，經歷了楦頭、材料、鞋底、膠水的多輪打磨，最後才亮相世界盃。

據了解，旭豐體育公司成立於2018年，是一家專注於專業足球鞋研發生產的企業，目前工廠主要為茵寶、法國公雞（樂卡克）、Kappa、樂途等國際知名品牌代工球鞋。