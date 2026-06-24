世界盃｜一根頭繩、一罐涼茶爆紅！夏蘭特今夏為何這麼火？

2026年的夏天，美加墨世界盃戰火正酣。美斯（Lionel Messi）在射手榜上領跑，麥巴比（Kylian Mbappé）緊隨其後。在他們身旁，一個扎着金色丸子頭、身高1米95的挪威年輕人夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），正以同樣出色的方式書寫着屬於自己的「大力神杯戰記」。



兩場比賽，四粒進球，夏蘭特率領挪威隊時隔28年重返世界盃便以兩連勝提前出線。但是，夏蘭特的熱度早已超越了進球本身。他的頭繩成了現象級爆款，單根被炒至69元人民幣、溢價超150%；他的「丸子頭90分鐘不散」引發全網求同款；他的表情包在社交媒體鋪天蓋地。一個首次征戰世界盃的挪威前鋒，憑什麼在中國乃至全球球迷中擁有如此高的人氣？

挪威足球明星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）使用KKNEKKI髮圈。（圖／翻攝微博@界面新聞）

進化的軌跡：從「看客」到「主角」

夏蘭特的職業履歷，是一條令所有足球少年心馳神往的上升曲線。

15歲在挪威布呂訥一線隊完成首秀，2019年12月，多蒙特以2000萬歐元將他簽下。在多蒙特，他88場貢獻85球23助攻。2022年，曼城以6000萬歐元將他招至麾下；在曼城，他111場英超打入100球，阿蘭．希勒保持了28年的紀錄在夏蘭特身後化為塵土；在歐冠賽場，他亦以極短場次解鎖50球大關。

挪威神鋒夏蘭特（Getty Images）

這是一個「打怪升級」的標準敘事：從挪威小鎮最終登陸英超豪門，每一步都在突破極限。

真正讓夏蘭特的故事充滿情感張力的，是他與世界盃之間那條「錯過」的弧線。

自1998年法國世界盃之後，挪威連續缺席六屆世界盃。夏蘭特2019年就完成了國家隊首秀，此後接連衝擊歐洲盃、世界盃均倒在預選賽。直到2026年這個夏天，他率領挪威隊殺了回來。世界盃首秀對陣伊拉克，他6次射門、4次射正，攻入2球並造成對手自擺烏龍。第二場對陣塞內加爾，他再度梅開二度，52場國家隊比賽攻入59球。

夏蘭特這種「從看客到主角」的逆襲敘事，精準擊中了每一個曾經仰望過舞台卻遲遲未能登台的人。

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反差的力量：當「魔人」變成「哈寶」

如果說球場上的表現是夏蘭特受歡迎的基礎，那麼他在社交媒體上展現出的另一面，則是讓他的熱度直衝雲霄的助推器。

2026年6月，夏蘭特正式入駐微博。短短10天吸粉300萬，話題瀏覽量達4.9億。中國球迷給他起了一堆五花八門的暱稱——「魔人布歐」「北歐戰神」「人間哈寶」。而這些名字背後，是夏蘭特身上一種極致的「反差萌」。

夏蘭特表示很喜歡中國粉絲給他取的暱稱「哈寶」（截取自微博@哈蘭德ErlingHaaland）

這位身價2億歐元的超級巨星，面對全網鋪天蓋地的「醜照」和調侃，照單全收，親自下場接梗。當網友建議他「吃重慶輕軌」時，他真的正兒八經地錄製視頻，張大嘴巴模仿「吞下」輕軌的動作，最後還打了個飽嗝。當球迷用魔性版《夏蘭特之歌》（該曲改編自德國流行樂隊「成吉思汗」的歌曲《Moscow》）給他「洗腦」時，他笑着回覆：「我很喜歡。」

今年6月5日，一則「挪威隊在美備戰難耐高温」的熱搜成為全世界球迷關注的焦點，網上流傳的圖片中，人高馬大的挪威人夏蘭特被熱得打起赤膊赤腳。三天後的6月8日，廣州涼茶品牌王老吉迅速與夏蘭特簽約，後者成為王老吉全球品牌代言人，廣告片中夏蘭特也玩起了《夏蘭特之歌》的梗，在全球社媒上一舉帶火了王老吉。

在中國網絡語境裏，能被叫一聲「寶」，意味着關係很近、個性很萌——而「哈寶」這個稱呼，恰恰濃縮了中國球迷對他的全部好感。

就連他的頭繩都能成為現象級爆款——比賽中90分鐘高強度奔跑、頻繁身體對抗，丸子頭紋絲不動。網友瘋狂求同款，官方渠道迅速斷貨。而夏蘭特本人不僅是這款頭繩的代言人，2024年還入股成為了品牌股東。一個頂級球星，用一根頭繩串聯起了賽場表現、個人品位和商業頭腦。

夏蘭特的世界盃之旅才剛剛開始，對全世界數以億計的球迷來說，能夠見證這個25歲的年輕人從「看客」走向「主角」、從「魔人」變成「哈寶」，從「進球機器」進化到「全民偶像」，這一過程本身也是一個足夠迷人的故事。