日本簽證費大漲5倍　內地網民抱怨「被針對」：只制裁我們豬肝紅

日本政府19日宣佈，7月起外國人簽證手續費將大幅上調至原來的5倍，單次簽證由3000日圓（約145港元）增至15000日圓（約725港元），多次簽證由6000日圓（約290港元）增至30000日圓（約1449港元），為1978年以來首次加價。



由於香港、台灣、美國、韓國等70多個國家及地區享有赴日短期免簽待遇，在旅行方面不受影響，是次加價主要影響需申請簽證的國家，因此在社交平台上引發中國內地熱議。



中國內地網民不滿：「豬肝紅護照」遭針對

據台媒《聯合新聞網》報道，消息公佈後，內地社交平台湧現大量抱怨聲音。不少網民在Threads上留言，質疑「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅護照」、「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單」，亦有網民查問「這個簽證費有沒有調回去的先例」。

中國護照。（資料圖片）

所謂「豬肝紅護照」，是內地網民對中國護照的戲稱，因其封面為暗紅色。由於日本對香港、台灣、美國、韓國等主要旅客來源地均實施90天免簽，加價對該等地區影響不大，令不少中國內地網民感到被針對。

日本旅遊：圖為2026年1月18日，北海道札幌市著名觀光地薄野區有遊客打卡拍照。（Reuters）

部分民眾指影響有限 日圓貶值抵銷簽證成本

不過亦有經常外遊的上海民眾認為影響不大，認為簽證費用漲價對真正有意赴日旅遊的人而言並非首要考量，反而日圓匯率持續下跌，已大幅降低當地消費成本，「現在去日本旅行成本大概相當於過去打八折」。

該民眾認為，影響中國內地遊客赴日意願的真正因素並非簽證費用，而是官方宣傳口徑與外交氣氛，「選擇不去日本的人，都是考慮到政治因素或者安全因素」。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

中國內地仍為第四大客源

據日本官方最新數據，5月中國內地訪日遊客按年大減60.4%，僅31.3萬人，連續6個月低於去年同期。中日關係惡化、中方呼籲國民避免赴日，被視為主要成因。惟中國內地仍是日本第四大旅客來源地，僅次於韓國、台灣及美國，前三者均享短期免簽待遇。