華為感謝美國制裁助半導體發展　胡錫進：韜定律敲響科技霸權喪鐘

華為和中國產業界徹底走通韜定律，將敲響美國半導體霸權，甚至整個科技霸權的喪鐘。



「如果不是美國逼我們國家、我們公司、我們產業界，不可能要幹一件這樣的事（韜定律）。」華為輪值董事長徐直軍近日表示。 「但是也感謝美國，使得我們國家的半導體產業鏈能夠真正地成長起來，現在勢頭好得很，大家都認可了，都很支持。」 徐直軍補充說。徐直軍說的是大實情，真心話。



華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波發表了「韜（τ）定律」。（觀察者網）

華為從2018年承受了美國歷史上對和平競爭對手最殘酷的制裁和封鎖，美國不僅封殺華為在美國的銷售，對華為斷供所有技術產品，而且還動員其在世界上的主要西方盟國一起排斥華為5G通信產品。美國還要求加拿大逮捕華為高管孟晚舟，以此實施恫嚇。

2021年9月25日晚，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。2018年，孟晚舟因欺詐罪被美國政府指控及通緝。（新華社）

美國從未對任何一家領先技術公司動用全部地緣政治工具進行如此決絕的打擊，美國多名議員和政治精英前些年公開叫囂「讓華為關門」。然而，華為不僅沒有關門，反而成為中國抵制美國霸權的一面業界旗幟，成為中國在壓力之下堅定走自主創新之路的象徵。

華為這些年不斷為打破「卡脖子」形成建樹，它的麒麟晶片、昇騰晶片、鴻蒙作業系統等等均起到填補空白的作用，鼓舞了整個中國半導體和相關產業。

2026年3月6日，中國科技集團華為在世界移動通訊大會（MWC）上，展示網絡技術、智能手機、大型主機及其他技術。（Getty）

在這個過程中，華為得到了整個中國社會的共同支持。

華為並非孤軍作戰。事實是，中國崛起是全面的，我們的產業鏈已是全球門類最齊全的，一個個短板不斷被補上，從而形成高難點突破的強大基礎推力。突破晶片製造已經形成大勢，接下來剩下的應該只是時間問題。

老胡想說，當下誰聽美國的，將其在半導體產業鏈上的技術對華封鎖，就意味着它的技術或者被中國突破，或者被「韜定律」繞開，對方將喪失一塊巨大市場，對自己的利益割肉。

大家都還記得，去年發生了安世半導體控制權爭端，荷蘭政府強行搶奪了已被中國聞泰科技收購的安世荷蘭公司的控制權，導致該公司分裂成安世荷蘭和安世中國，雙方都一時陷入供應鏈中斷，影響了對歐洲多家大型車企的晶片供應。

就在29日，聞泰科技董事長楊沐透露，安世中國的獨立運營體系已基本完成搭建，目前安世中國核心的管理、研發、市場團隊全部紮根中國，擁有完整自主的經營決策權，能夠精準匹配中國高端製造的需求，也可以快速響應全球市場。

2026年1月14日，荷蘭尼美根（Nijimegen），晶片製造商安世半導體（Nexperia）總部前旗幟飄揚。該公司歐洲管理團隊及其中國母公司聞泰科技的律師在阿姆斯特丹法庭對薄公堂，法官們正在權衡是否下令對Nexperia歐洲高層提出的管理不善指控展開全面調查。（Reuters）

這件事反映了中國基礎供應鏈的完整和強大，能夠迅速補上安世荷蘭的斷供，它是中國打破外界封鎖的又一縮影。

老胡相信，英偉達、台積電都會再優越一些年，但它們優越的絕對性將隨着「韜定律」的持續走強而衰減。10年後，世界晶片產業的格局就可能與今天大不相同了。

從哲學上說，對抗往往促成學習、進步與創新。中國在今天已經站到的水平之上，註定遇強則更強。我們不想對抗，更希望全球化帶來融合。但是美國向我們發動科技戰，從而把我們逼上必須達到對方同等水平、甚至超越對方的動力機制中。美國將親手推動中國成為至少與它並駕齊驅的半導體科技大國，它還將推動中國成為全球最具綜合實力的科技大國。

本文轉載自微信公眾號「胡錫進觀察」，作者為《環球時報》前總編輯胡錫進。

