有片｜神舟二十三號乘組在軌工作滿月　黎家盈夥拍檔太空歎烤南瓜

神舟二十三號乘組進駐中國空間站已滿一個月。三名航天員朱楊柱、張志遠及港產航天員黎家盈，在穩步推進各項科學實驗的同時，亦解鎖了多項太空新體驗。最新影片顯示，乘組利用中國獨創的「太空烤箱」成功烤製南瓜，更在軌定時「做Gym」以保持肌肉及骨骼健康。



三名航天員一同用中國獨創的「太空烤箱」完成了烤南瓜。（影片截圖）

黎家盈嘗「太空烤南瓜」。（影片截圖）

中國載人航天工程發佈的最新一期《天宮TV》影片顯示，過去一週，三名航天員的工作生活忙碌而充實。

在航天醫學實驗領域，乘組利用超聲診斷儀互相協助完成頸部、腕部、腹部等部位的超聲檢測，獲取數據用於開展泛血管血流譜學、敏感肌群重塑等多個項目的研究。

在軌腦電測試研究進展順利，航天員利用腦電採集設備開展視覺運動加工、照明行為反應等多項實驗測試。乘組亦使用近紅外腦功能成像設備，開展空間腦網絡實變特性實驗，研究長期太空飛行對航天員腦功能的影響。

健康管理方面，乘組使用中醫四診儀採集身體數據，同時使用相關儀器對抗骨流失，並積極開展各項在軌鍛煉。影片顯示，航天員會定時輪流在跑步機上運動，以維持肌肉與骨骼健康。

此外，乘組與空間站機械人「小航」進行互動，開展觸碰交互測試，採集數據用於優化後續在軌機械人的運動行為規劃。在軌一年多，「小航」的「朋友圈」已擴大至四個乘組。

太空廚房再添新菜 黎家盈嘗「太空烤南瓜」

飲食方面，航天員迎來了新驚喜。影片顯示，乘組將清甜的南瓜塊放入「太空烤箱」，三名航天員一同用中國獨創的「太空烤箱」完成了噴香的烤南瓜。

黎家盈嘗「太空烤南瓜」。（影片截圖）

這款「太空烤箱」由九陽研製，是太空廚房的重要組成部分。2014年，九陽被選為太空廚房研製單位，2021年4月，太空廚房隨天和核心艙成功發射，入駐中國空間站。

太空廚房包括飲水分配器、熱風加熱裝置、航天智能APP及太空豆漿。其中熱風烘烤機配備了殘渣收集器、加熱網、烤盤和網籠，解決了食物在軌漂浮的問題，並將加熱溫度從過去的100°C提高至190°C。