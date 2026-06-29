C909商運10年交付186架　中國商飛：已佔內地支線機隊七成

中國商飛旗下國產支線客機C909於6月28日迎來商業運營十周年，根據中國商飛公布最新數據顯示，C909累計已向10餘家用戶交付186架飛機，覆蓋中國大陸約70%支線機隊，累計載客超過3700萬人次，開通860餘條航線，通航180餘座城市，日均執飛超過500個航班。



據內媒《第一財經》報道，中國商飛6月28日披露的C909十年運營數據顯示，C909已成為內地支線航空運輸的重要機型之一。目前營運C909的內地航空公司主要有8家，包括中國國航、中國東方航空、中國南方航空，以及成都航空、華夏航空、天驕航空、江西航空和烏魯木齊航空。

C909的首個海外用戶印尼翎亞航空創造了C909的單日最長執行時間紀錄。（觀察者網）

內地線上旅遊平台「航班管家」近期統計顯示，C909機隊日利用率為4小時，與國外成熟支線客機巴西航空工業E190持平，但低於龐巴迪CRJ900及巴西航空工業E195。其中，華夏航空日利用率達5.7小時，成都航空為5小時，天驕航空則為4.9小時。

報道指出，日利用率較高的航空公司主要集中於新疆及內蒙古等地區，也是C909推動「邊疆快線」的主要布局區域。中國商飛數據顯示，目前C909已在新疆、內蒙古及黑龍江累計投放70架飛機，開通460餘條航線，執飛約20萬班次，累計載客超過1000萬人次。

中國商飛表示，新疆地區引進C909後，疆內支支互飛航班日均達120班，日均運送旅客2萬人次，旅遊需求被有效激活，未來還將進一步織密航線網絡。

不過，多位航空業人士指出，航空公司若要在支線航線實現盈利，多數仍需依賴地方政府提供航線補貼，而地方補貼政策及發展方向存在較大不確定性，使支線航空市場培育面臨持續性風險。

海外市場方面，C909目前已陸續在印尼、老撾及越南投入營運，累計開通25條航線，通航28座城市，載客超過100萬人次。

2025年3月18日，老撾民航局向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證。（央視新聞）

此外，柬埔寨國家航空有限公司於去年9月與中國商飛簽署合作備忘錄，計劃採購20架C909，其中10架為確認訂單、10架為意向訂單。

中國商飛亦持續推進海外適航認證及市場拓展，包括於去年10月取得汶萊民航局適航證，汶萊騏驥航空亦與中國商飛簽署採購意向書，涵蓋C909及其衍生機型。今年4月，越南越捷航空亦與浦銀金融租賃簽署協議，計劃引進10架C909支線客機。