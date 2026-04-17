蘇林訪華成果初顯 越捷航空將租賃10架中國製造C909客機
撰文：聯合早報
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越共總書記、越南國家主席蘇林訪華期間，兩國簽署多項合作協議，包括越捷航空將融資租賃10架中國造C909支線客機。
彭博社報道，越南廉航越捷航空（VietJet）與上海浦東發展銀行簽署了一項融資租賃協議，租賃10架中國商飛製造的C909支線客機。融資租賃通常意味着航空公司與出租方簽訂長期協議，飛機在其預期使用壽命內（通常約20年）長期由該航空公司使用。
這份在4月17日公布的協議，是越捷航空在蘇林本周為期四天的訪華期間，簽署的一系列合作協議之一。
報道稱，雖然上述交易規模有限，但仍有助於中國本土飛機製造商在越南這個關鍵市場取得進展，並嘗試從美國波音公司和歐洲空客公司爭取潛在客戶。
值得注意的是，上述租賃協議並未涉及中國商飛的旗艦機型C919。
越捷航空此前已在需求較小的航線上租賃運營兩架C909飛機約一年。此外，越捷航空也宣布新增五條中越航線。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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