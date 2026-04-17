蘇林訪華成果初顯　越捷航空將租賃10架中國製造C909客機

越共總書記、越南國家主席蘇林訪華期間，兩國簽署多項合作協議，包括越捷航空將融資租賃10架中國造C909支線客機。



彭博社報道，越南廉航越捷航空（VietJet）與上海浦東發展銀行簽署了一項融資租賃協議，租賃10架中國商飛製造的C909支線客機。融資租賃通常意味着航空公司與出租方簽訂長期協議，飛機在其預期使用壽命內（通常約20年）長期由該航空公司使用。

4月15日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。會談後，雙方共同見證簽署多項雙邊合作文件。這是習近平同蘇林握手。（新華社）

這份在4月17日公布的協議，是越捷航空在蘇林本周為期四天的訪華期間，簽署的一系列合作協議之一。

報道稱，雖然上述交易規模有限，但仍有助於中國本土飛機製造商在越南這個關鍵市場取得進展，並嘗試從美國波音公司和歐洲空客公司爭取潛在客戶。

2026年2月3日，圖為新加坡航展上，國產商用飛機C919與C909聯袂參展。（央視）

值得注意的是，上述租賃協議並未涉及中國商飛的旗艦機型C919。

越捷航空此前已在需求較小的航線上租賃運營兩架C909飛機約一年。此外，越捷航空也宣布新增五條中越航線。

本文獲《聯合早報》授權轉載

