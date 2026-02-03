C919、C909雙機齊發新加坡航展　C909滅火機獲6架訂單

2026年新加坡航展今（3）日開幕，國產商用飛機C919與C909聯袂參展。航展期間，C919飛機、C909醫療機與印尼翎亞航空C909飛機共同亮相靜態展示區，其中C919並進行飛行表演。



央視3日報道介紹，C919飛機載客量為158至192座，航程4075至5555公里。其先進的駕駛艙設計為飛行員帶來良好的飛行體驗，較低的噪聲水平與清新的空氣品質為旅客帶來舒適的乘坐感受。

C909飛機載客78至97座，航程2225至3700公里，具備良好的短窄跑道、高溫、高原等機場起降性能以及抗側風能力。目前兩型飛機共交付200餘架，累計開通800餘條航線，運送旅客超過3600萬人次。

據介紹，今次航展上，山西成功通航與中國商飛公司簽署6架C909滅火機訂單，其中3架為確認訂單，3架為意向訂單。C909滅火機具備在多種地形條件下執行滅火任務的能力，機艙內設有水箱區和乘員區，水箱最大載重10噸，可裝載水、滅火劑及滅火袋，同時裝配19個座椅，可兼顧人員應急通勤需求。

報道提到，去年12月，C909滅火機已獲中國民航局適航批准。此次於今年新加坡航展亮相，進一步拓展其在特種用途市場的能見度。