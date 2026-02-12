中國首架C909「飛機醫院」飛出國門　於老撾完成首批海外機上手術

近日，中國首架「飛機醫院」首次飛出國門，並在老撾首都萬象完成首批海外機上手術。



據復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院周三（11日）消息，復旦眼耳鼻喉科醫院與中國商飛攜手打造的五官健康C909飛機醫院，近日首次飛出國門抵達老撾首都萬象，開展以飛機醫院為紐帶，鏈接當地醫院、學校的系列衛生健康公益項目，包括義診篩查、聯合門診、公益手術等，目前已在老撾完成首批機上眼部手術，當地600餘名患者享義診服務。

該架飛機配備先進眼科手術顯微鏡、耳鼻喉內窺鏡系統、數字化診療設備，在萬象瓦岱國際機場與瑪霍索綜合醫院之間搭建起空中五官健康橋梁。在義診中，中國醫護團隊篩查出的疑難病例被轉入飛機醫院進行深度檢查、MDT會診或手術，在飛機醫院百級層流潔凈手術艙，復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院院長周行濤帶領團隊完成首批海外眼科手術，同時飛機上搭載的高端設備也用於當地醫院聯合門診。

2026年1月，中國首個設在飛機內的醫療執業點「五官健康C909飛機醫院」在上海獲批，正式投入試點。這代表日後在飛機上可開展門診、檢查及手術，尤其能為偏遠地區及海外患者提供便利。飛機內部配備了最高標準的百級層流潔凈手術室，達到可進行眼科等精細手術的無菌環境要求，現已成功完成多例公益手術。