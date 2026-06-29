有片．多圖｜運-20列裝空軍十周年　新宣傳片展示實戰化訓練風采

運-20列裝空軍十周年之際，央視軍事推出宣傳片《扶搖直上九萬里》，展示空軍航空兵某團大機群小間隔規模出動、空中加油、俯衝空投、低空機動、編隊傘降等訓練風采。



該片聚焦空軍航空兵某團先進事跡，以空對地、空對空多元鏡頭，全景展現該部大機群小間隔規模出動、空中加油、俯衝空投、低空機動、編隊傘降等訓練風采，盡顯鐵翼鯤鵬制勝空天的硬核力量。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

2016年，中國國產大型運輸機運-20正式列裝服役列裝以來，上高原、飛遠海、跨大漠、出國門，運-20航跡越飛越遠。《扶搖直上九萬里》宣傳片採用8K電影機，通過空對地、空對空的鏡頭，精準捕捉運-20實戰化訓練風采。

機群列陣，大機群小間隔規模出動，滑行過程整齊劃一。運-20為殲-20空中加油，上演「雲端穿針引線」。飛越田野、城市、河流大國重器和祖國大好河山同框。

俯衝空投、低空機動、編隊傘降，一系列訓練課目震撼呈現。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）