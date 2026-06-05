解放軍機越中線非最大警訊　學者：若啟動登船臨檢才是真危險信號

在中美戰略競爭持續升溫、台海局勢備受國際關注之際，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日表示，外界經常以解放軍機是否越過台海中線作為判斷台海風險的重要指標，但若僅聚焦於此，容易「越看越緊張」。他指出，真正值得注意的是北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等措施，若出現這些動作，才意味著台海局勢進入戰爭前準備或準戰爭狀態。



台媒《聯合報》報道，台灣政治大學國際關係研究中心6月4日舉行「美中大國博弈下：台海風險指標觀測」專題演講，由該中心主任王信賢主持，並邀請張五岳主講。

張五岳指出，台灣目前正面臨四大挑戰，包括地緣政治變動、全球供應鏈重組、中美新型博弈以及兩岸關係變遷等因素，均深刻影響台海局勢未來走向。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

談及台海風險時，張五岳認為，美國因素仍是重要變數，其中美國總統特朗普的決策風格尤其值得關注。他表示，特朗普未必會在台灣問題上向北京作出明確承諾，但其思維模式往往將安全、軍事與經貿議題綁在一起考量，「軍售取決於特朗普的一念之間」。

張五岳分析，北京同樣清楚特朗普具有高度不確定性，因此可能透過採購、投資等籌碼，試圖影響美台關係相關議題，包括對台軍售、台灣領導人過境美國、美國高層官員訪台，以及華府行政與立法部門是否進一步深化台美關係等。一旦這些議題同步升溫，不僅可能衝擊中美關係，也將對台海局勢帶來顯著影響。

對於特朗普的外交風格，張五岳表示，特朗普與各國領導人的互動模式，也是觀察美國對外政策的重要線索。他指出，特朗普重返白宮後，公開談話中提及最多的外國領導人依序包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、以色列總理內塔尼亞胡及朝鮮領導人金正恩。其中，對習近平與普京的評價多屬正面，對烏克蘭總統澤連斯基則較多負面評論。

左圖：2026年5月14日，北京人民大會堂，來華訪問的美國總統特朗普和中國國家主席習近平出席歡迎儀式並檢閱儀仗隊。（Reuters）右圖：2026年5月20日，北京人民大會堂，習近平為到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行歡迎儀式並檢閱儀仗隊。（Reuters）

張五岳認為，特朗普的重要特徵之一，是能夠區分「國家威脅」與「領導人友誼」，透過強調與強人領袖的個人互動關係，為後續談判與政策操作保留空間。不過，他也指出，中美在台灣議題上的核心關切，並非討論台灣主權定位或統一問題，而是如何管控分歧、避免誤判與防止衝突。

張五岳表示，美國在期中選舉前無意與中國展開全面直接對抗，而中國則要求美方不要在台灣問題上發出錯誤訊號。因此，中美高層通話、領導人會晤及危機管控機制能否持續運作，仍是觀察台海風險的重要外部指標。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty）

在北京對台政策方面，張五岳指出，外界常將解放軍機艦活動及是否越過台海中線視為重要觀察指標，但若僅依據這些現象判斷風險，容易產生過度緊張的解讀。

他表示，真正需要關注的是北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等措施，「若走到這一步，才代表進入戰爭前準備或準戰爭狀態」，但目前尚未出現相關情況。

張五岳認為，北京目前對台策略仍維持軟硬兩手並行。「軟的一手」包括習鄭會、海峽論壇以及國共平台交流互動；「硬的一手」則體現在軍事活動及海警執法等管轄權操作。他表示，中國大陸正透過海警及解放軍行動宣示主權，並展現具體公權力管轄權。「北京對統一是『陽謀』，不是陰謀」，相關政策將按照其既定節奏持續推進。

6月1日，中國大陸海警在台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

展望未來數年兩岸局勢，張五岳認為，從2026年至2028年台灣大選前後，兩岸關係仍將呈現「挑戰大於機遇」的局面，但整體風險仍屬可控範圍。只要中美戰略格局未出現重大變化，台海局勢不至於出現過大波動。另一方面，台灣目前朝小野大的政治結構也未發生根本改變，執政者難以透過修法或修憲改變兩岸現狀。

張五岳並指出，北京主觀上認為，在特朗普執政下，美國盟邦體系可能出現鬆動，社會內部分裂加劇，因此中國大陸更傾向爭取戰略機遇期，以時間換取空間，推進自身長期戰略目標。