央視揭手機評測作弊黑幕：KOL測試即開外掛　雲端實時改參數

不少人在購買數碼產品前會先看網上評測，但《央視新聞》日前揭發了手機廠商與評測KOL之間暗藏的「作弊」內幕。廠商除了可提前向評測KOL提供「媒體機」（送測機），更能夠精準識別KOL的身份，一旦檢測到KOL正在測試手機，就能自動開啟高性能模式，或透過雲端遠程控制，向手機實時下發作弊參數。



《央視新聞》報道，網絡安全專家邊亮表示，手機廠商與評測KOL之間存在的「作弊」內幕，屬於行業內「潛規則」。

他發現，不少評測反映手機性能佳、續航長，但消費者實際使用時與評測數據有出入，於是他下載手機版本的韌體（Firmware；固件）查看程序代碼，結果發現代碼中有針對KOL名字及KOL評測的列表進行「特殊調教」的內幕。

網絡安全專家邊亮表示，一旦檢測到KOL正在測試手機，就能自動開啟高性能模式。（影片截圖）

邊亮介紹，作弊體系分為三層，層層美化測評數據。第一層，廠商專供評測KOL的特供媒體機，硬件經過篩選優化；第二層，韌體內置識別程序，檢測到KOL身份並自動開啟高性能模式；第三層，雲端遠程控制，可實時下發測評作弊配置。

當這套系統識別到某KOL啟動評測時，就會進入「作弊模式」，自動拉高CPU性能、調高屏幕亮度、優化後台加載邏輯，切換App時僅加載界面而非完整應用，營造全程流暢的假象。為了規避被發現的風險，這套測評作弊機制也經歷了多輪叠代，隱蔽性愈來愈強。

邊亮提到，雲端遠程控制更可以針對不同KOL「作弊」，來執行不同的性能調校取向，「哪怕你從市場上買的零售機，我發現你有測試的行為，我也可以通過雲端把配置給弄下來」。

由於特供樣機、固件作弊、雲端調控三重手段疊加，普通消費者很難分辨評測真假，這也導致數碼評測公信力持續受損，而且技術造假取證難度極大，給監管帶來很大難度。

報道出現「xiaobai KOL」的代碼。（影片截圖）

在報道中顯示了一段包含「xiaobai KOL」的代碼，甚至有「first test APP」（進入作弊模式）和「last」（退出作弊模式）的明確標識。

雖然《央視》未有點名，但內地數碼科技自媒體「小白測評」立即被網民推上風口浪尖。6月27日，小白測評微博發文稱，「之前我們對本地特調基本都已經發現並避免了，但雲控可以做到不分機型來無影去無蹤，我們也異常頭痛，希望這次央視報道後各種雲控特調能有所收斂」。

小白測評在微博發文。（影片截圖）

早在今年2月，內地知名科技媒體《極客灣》就曾揭開手機評測內幕。創辦人朱雲飛自費購入44部手機，並與廠商提供的「媒體機」作對比，發現大量Android系統的手機存在特調作弊，而其作弊手段與《央視》揭發的手段無異。

然而，這段評測影片在影片平台Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）上發布一星期後被消失。朱雲飛表示，平台將影片下架前，未有發出任何侵權通知。

今年2月，內地知名科技媒體《極客灣》曾揭開手機評測內幕。（影片截圖）

針對網絡評測行業存在的誇大宣傳、只評不測、商測一體等問題，今年6月，國家網信辦、市場監管總局聯合印發《網絡測評活動規範》，從測評樣本、測評流程、利益披露、內容標注四大核心維度設立硬性要求。

另外，新規區分普通用戶消費分享與專業商業測評，未對產品開展測試，僅憑個人體驗等主觀感受對產品進行評價，應顯着標明「僅為個人體驗」或「主觀感受，僅供參考」等。