利用衛健委查詢漏洞製假證　安徽一醫考機構被查封老闆刑拘

陜西西安、安徽淮南等地6間所謂的「醫考培訓」機構，涉嫌收錢為無專業學歷、無執業經歷、無從業信息的「三無」人員辦理醫師資格證、醫師執業證，相關信息更能夠在國家衛健委官網查到。

6月25日，西安和淮南衛健委接獲相關舉報，國家衛健委同日介入調查。

6月27日，淮南市公安局介紹，淮南家誠教育公司已被查封，該公司利用國家衛健委官網不顯示醫生照片、不顯示身份證號的漏洞，盜用醫生信息偽造假證，並配套虛假的醫師電子化平台實施詐騙。公司實控人胡某及骨幹成員已被刑事拘留。



機構展示的醫師執業證。（封面新聞）

《封面新聞》報道，網上有多個醫考直播間公然販賣醫師資格證、醫師執業證。其中，位於陝西西安、安徽淮南等地6間機構，均表示可以為無專業學歷、無工作經歷、不符合醫師報考要求的人員，提供對應的中專學歷學籍材料、滿5年的執業助理醫師檔案和工作經驗證明，甚至可以與某高校合作製造大專、本科學歷學籍，跳過執業助理醫師，直接獲取執業醫師資格。

機構展示為客戶辦理的醫師資格證、醫師執業證。（封面新聞）

機構提供的學員信息。（封面新聞）

這些機構收費從1.78萬（人民幣，下同）至35萬元不等，出證時間慢則一年，快則一個月，並承諾但凡拿不到官網可查、永久有效的雙證，可退全款。

西安的掌中書教育公司、淮南的家誠教育公司以及其他兩間機構，宣稱可以走免考途徑，「直接在衛健委後台錄入你的信息」。

位於西安雁塔區的掌中書機構招生負責人李主任稱，製作相關學歷、從業檔案後，可以直接走「補錄通道」，學員不用學習、不用考試就能拿證；有時候同一天需要錄入的學員較多，「衛健委工作人員」可以上門操作。

李主任介紹，公司有常規醫考培訓業務，也針對「執業很久辦不了證」「科班出身考試不過」以及「三無人員」提供快速通道。其中，三無人員「一年能操作通過100餘人」。

自稱可到衛健委後台錄信息的掌中書機構。（封面新聞）

某機構的促銷活動。（封面新聞）

西安昶學知旭教育公司，宣稱6.8萬元可以「掛讀」某醫科院校本科學歷，不用實際入學，有人代為刷學分、寫論文、發表文章，以此達到畢業條件，學歷真實可查，但醫師考試的技能考試、筆試考試需要親自參考，公司可提供80%的真題答案。

淮南家誠教育公司同樣宣稱有「衛健委的資源」，並可以按階段收費，先交1萬元定金，製作學歷檔案、工作經歷檔案，完成國家衛健委系統信息錄入，之後再根據進展收費，最後交付尾款，取得紙質雙證。

淮南家誠公司展示的「證件」。（封面新聞）

《封面新聞》記者按要求繳納1萬元定金，次日便被通知「國家衛健委官網已錄入信息，給你辦的是三年前的證」。在國家衛健委官網上查詢，確實查到上海某門診部醫師註冊中，有一位同名的外科執業醫師。

在國家衛健委官網查到的執業註冊信息。（封面新聞）

6月25日，西安和淮南衛健委接獲相關舉報。西安雁塔區民警稱，在掌中書發現數十套醫師證件，但無法查驗證件真假，現場暫未發現有違法行為，相關證件、材料無法查扣。同時，對方否認從事違規業務，並稱公司是做醫考培訓。國家衛健委同日介入調查。

6月27日，淮南市公安局介紹，淮南家誠教育公司已被查封，實控人胡某及骨幹成員套用了全國多位醫生的信息製作假證，配套偽造醫師電子化系統平台，利用國家衛健委官網對外的查詢信息不顯示醫生照片、不顯示醫生身份證號的漏洞，用同名者信息冒充「為客戶辦理的證件」。

目前，胡某及公司骨幹已被刑事拘留，對詐騙行為供認不諱，案件還在深入調查。西安衛健委、西安警方暫未通報調查進展。