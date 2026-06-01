央視曝光劣質驅蚊產品：成本僅0.1元　未寫明「驅蚊」規避審查

近日，《央視新聞》曝光多款網紅驅蚊產品使用效果與商家宣傳不符，部份「驅蚊」產品成本僅幾毛錢，無實際驅蚊效果。還有無農藥生產銷售資質的廠家為規避審查，不在產品外包裝上標註「驅蚊」，引發廣泛關注。



部份「驅蚊」產品成本僅幾毛錢 實為香精和水混合物

對於管理規定，企業負責人的處理辦法即為在外包裝和名稱上規避「驅蚊」字樣。（央視財經）

報道指出，華南地區一家頗具規模的日化貨源供貨商葵花供應鏈（廣州）有限公司，多款熱銷防護噴霧產地產地大多集中在河南南陽。據該公司工作人員介紹，店內兩款「叮叮液」「叮叮噴霧」產品出廠價僅人民幣1.5元（人民幣，下同），且已涵蓋瓶身、外包裝、生產人工、物流運費等。剔除各項固定開支後，真正用於調配原料的成本僅剩一兩毛錢。

部份「驅蚊」產品成本極低。（央視財經）

工作人員坦言，因為要壓縮成本，這兩款噴劑僅添加極少量的植物純露，其產品的主要成份就是水。企業選擇在香型上貼近驅蚊水，讓消費者產生有效的錯覺，靠濃郁香氣和清涼感營造使用感受。

不少無農藥生產資質的廠家的產品實際添加驅蚊酯，實現驅蚊效果，卻在備案申報以化妝品、日用品渠道，避開審批監管。（央視財經）

除了水劑產品，這些企業大多還生產宣稱具有驅蚊作用的精油貼，各家企業的工作人員都知道其沒有什麼實際效果。這些毫無作用，卻又虛假宣傳的驅蚊產品，從南陽的這些生產廠家，層層經銷商轉手鋪貨，通過線上電商、線下商超等各類銷售渠道流通擴散，最終流向全國各處，銷往消費者。

除了水劑產品，部份企業大多還生產宣稱具有驅蚊作用的精油貼，各家企業的工作人員都知道其沒有什麼實際效果。（央視財經）

含「驅蚊酯」卻不標註：規避農藥生產銷售審查

據報道，內地電商直播平台上幾款熱門驅蚊產品主打「純植物提取、無化學成份、溫和安全」。然而，有消費者發現，這些驅蚊劑的成份表多數標註著金銀花、艾草、香茅草等提取物，而產品備案信息上，有的按照化妝品類標註，有的只執行企業標准。

內地電商直播平台上有幾款驅蚊產品熱度持續走高。（央視財經）

據公開資料，2021年農業農村部出台相關認定標準指出，凡產品標註具備驅蚊、防蚊功能，無論採用植物還是化學原料，一律劃入農藥品類監管。

具備驅蚊效果的化學原料「丁基乙酰氨基丙酸乙酯」（即驅蚊酯）在相關行業標准中被劃定為微毒級別。這款原料既屬於農藥驅蚊原料，也被收錄進已使用化妝品原料目錄，可作為日化原料合規使用。

不少無農藥生產資質的廠家的產品實際添加驅蚊酯，實現驅蚊效果，卻在備案申報以化妝品、日用品渠道，避開審批監管。（央視財經）

廣東省廣州市百愛神生物科技有限公司旗下的一款植物叮叮噴霧產品，在外包裝上只標註艾葉、香茅等植物萃取成份，實際並未取得相關農藥生產與登記資質，不具備正規驅蚊產品的生產售賣資格。而對於管理規定，企業負責人的處理辦法即為在外包裝和名稱上規避「驅蚊」字樣。

優之純（廣州）生物技術有限公司生產的一款面向嬰幼兒群體的艾草防護噴霧，添加了驅蚊酯，但並未在包裝上標注。（央視財經）

這類無農藥生產資質的廠家依託這一屬性差異，在產品備案申報時以化妝品、日用品渠道避開審批監管，實際卻在產品中添加驅蚊酯。

中國疾病預防控制中心病媒生物首席專家劉起勇表示，含有驅蚊酯成份的驅蚊產品，適用人群有明確界限，若特殊人群，在不了解實際添加量、相關禁忌的情況下使用，會存在相應的健康安全風險。