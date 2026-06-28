湖南學校鐵鎚砸爛逾百部學生手機　網民怒轟公然損壞私人財物

綜合內媒報道，湖南郴州一所學校老師將沒收的上百部學生手機當眾砸毀引發爭議，校方稱被砸的是一批沒收後多年無人認領的學生手機。當地教育局職員回應稱，無人認領的學生手機也屬於個人財產，不能隨意損毀，學校做法不當。



網傳影片顯示，湖南一所學校內，兩名男子手持鐵錘砸向擺在地面上的約上百部手機，台下站着許多學生。事件引發爭議，不少網民表示學校不應該私自處置學生財物：「公然損壞私人財物，價值上萬了吧？夠刑事立案了。」「不浪費嗎？教導人砸手機？」「這可是赤裸裸的私人財物啊！就這麼理直氣壯給毀了？」

據《縱覽新聞》報道，涉事學校湖南郴州市菁華園學校職員回應稱，事件發生於今年初，片中被砸的手機是沒收上來後，多年無人認領的學生手機。又指該行為是為了警示學生不要將手機帶入學校。

湖南學校砸毀上百部沒收學生手機。（影片截圖）

湖南學校砸毀上百部沒收學生手機。（影片截圖）

6月26日，郴州市北湖區教育局職員表示，無人認領的學生手機也屬於個人財產，不能隨意損毀，學校做法不當。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，學校沒收手機本質上是臨時管理措施，而非具有所有權，學校沒有處分權，更不能毀損。即使無人認領，學校也不可以隨意處置，砸手機的行為侵犯了原物所有人的財產權。