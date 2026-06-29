運-20宣傳片片尾的｢小六｣是六代機嗎？軍事評論員分析彩蛋

「中國軍號」於6月28日發佈宣傳片回顧運-20系列發展，展示運-20B的國產發動機，片尾飛行員還有一句台詞稱「先加六爺再加小六」。不少網民猜測小六到底指什麼機型。



《央視新聞》報道，軍事評論員傅前哨分析，「六爺」很明確應該是轟-6。「至於『小六』，會不會指的另外一個6呢？比如我們正在研發的六代機，我覺得這個是完全有可能的。」



運-20B。（央視新聞）

2016年7月，中國自主研製的新一代大型軍用運輸機運-20正式列裝部隊。十年後的今天，運-20已從單一運輸平台演變為涵蓋運-20A、運-20B、運油-20A等型號的「大家族」。軍事評論員傅前哨分析，隨着動力系統的發展，未來如果有需要，可能還會研發更大更強的超大型運輸機。

網宣片中還提到，運-20系列可以裝下一輛99A主戰坦克，或三輛輕型步戰車。傅前哨表示，運-20系列運輸機的發展，為解放軍在全域作戰投送、遠程機動等方面提供了十分有利的條件。

運-20B使用國產發動機。（中國軍號）

由運-20A發展而來的運-20B，搭配了國產渦扇-20發動機，相比之前油耗更低、推力更大、航程更遠，最大起飛重量220噸，最大載重66噸，具備遠程戰略投送能力。軍事評論員傅前哨表示，配備國產發動機後，運-20B的產能可能也會越來越高。

傅前哨進一步指出，包括空中加油機運油 -20在內的運-20系列，可以從不同方面融入作戰體系，在執行任務時發揮更大作用。恰好，這次發佈的網宣片中有一個細節，當片中說起「該有的都會有」的時候，畫面中出現了一架大型預警機。傅前哨認為，研發出運-20 版的預警機很有可能。

傅前哨：「運-20B個頭更大，它搭載的雷達的天線尺寸就會更大。再加上我們技術的提升，以運-20B為平台改裝而成的先進空中預警機將遠遠超過其他國家的相應預警機的水平。」

在網宣片片尾飛行員有這樣一段對話引關注。（中國軍號）

另外，在網宣片片尾，兩位飛行員有這樣一段對話：

「機長咱今天給誰加油？」

「先加六爺再加小六。」



這段對話也引發網民關注，紛紛猜測「六爺」和「小六」是哪個機型。傅前哨分析認為：「『六爺』我想很明確應該是轟-6。至於『小六』，會不會指的另外一個6呢？比如我們正在研發的六代機，我覺得這個是完全有可能的。」