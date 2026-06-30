美的冷氣機PortaSplit橫掃歐洲　完美｢破解｣法規獲Time封最佳發明

超級熱浪席捲歐洲，多地氣溫飆破40℃，長期被視為「非必需品」的家用冷氣搶購潮席捲多國。美的PortaSplit以900至1200歐元（約8041港幣至10721港幣）定價，精準破解歐洲消費者痛點——不鑽孔、不違規、不聘昂貴工人，即可安裝真正分體冷氣。產品同時符合德、法、意、西、瑞五國法規，並於去年入選《時代》（Time）周刊「全球最佳發明」。



在搶購狂潮中，美的PortaSplit無疑是話題度最高的單品。（中國證券報）

美的PortaSplit精準符合五國要求

在這輪搶購狂潮中，美的PortaSplit無疑是話題度最高的產品。它的定價不算便宜，淨冷型售價900歐元（約8041港幣），冷暖版1200歐元（約10721港幣），但它精準解決了困擾歐洲人數十年的核心痛點：如何在不鑽孔、不違規、不聘請昂貴工人的前提下，給家裏裝上一台真正的冷氣。

此前，歐洲消費者能買到的便攜冷氣大多是體型笨重、能效低下的單體機，通常拖着一根粗大的排氣管伸出窗外，導致窗縫敞開，熱風倒灌回室內。

2026年6月25日，法國巴黎，該國遭熱浪侵襲期間，一根製冷排氣管從當地一棟民居延伸至窗外。（Reuters）

而若要安裝高效傳統分體冷氣，則必須面對各國密如織網的嚴苛法規：在西班牙，外掛室外機屬外立面改動，須經全樓業主大會五分之三表決通過；在意大利，冷氣須由持證專業人員安裝，私自安裝最高可罰款10萬歐元；法國規定製冷劑超過2公斤的設備須經專人檢驗；德國嚴格要求夜間噪音不得超過35分貝；瑞士則規定能效等級（SEER）不得低於A++。

2026年6月25日，法國南特市，為了保護學生免受高溫熱浪侵襲，一間學校在窗戶上塗抹隔熱的粉末。（Reuters）

面對這些壁壘，PortaSplit幾乎做到了逐條「踩線」過關。其室外機通過窗戶支架固定，免工具安裝且無需鑽孔，在法規定義上屬於「放在架子上的內部電器」，巧妙避開了外立面改動禁令。

PortaSplit採用的製冷劑是R32，出廠標準充注量為0.62公斤，剛好在法國2公斤門檻之下；靜音模式運行噪音為35分貝，死死壓在德國的標準線上；能效比（SEER）達到6.1，剛好踏入瑞士A++區間（6.1至8.5）的下限。

美的PortaSplit幾乎做到了逐條「踩線」過關。（美的官網截圖）

在中文互聯網上，這種極致的產品定義被戲稱為「卡bug」，有網友調侃：「美的的外貿、法務和設計團隊都該集體加年終獎。」

回歸產品本身，PortaSplit保留了分體冷氣壓縮機外置的核心優勢，室內端的噪音控制和能效表現均大幅優於傳統移動冷氣。同時，它還搭載了空氣源熱泵技術，冬季可作為供暖設備使用。據了解，該產品率先在德國首發，在連續兩個夏季售罄後，迅速將版圖拓展至法國、意大利、荷蘭、匈牙利及北歐多國。

中國冷氣機被瘋搶。

入選《時代》最佳發明 美的加班應對搶購潮

2025年，PortaSplit成功入選《時代》周刊「全球最佳發明」榜單。如頒獎詞所言，在安裝費動輒數千歐元的國家裏，它提供了一個「廉價、安靜的替代方案」。

市場數據也印證了這場狂熱，2025年中國對歐盟冷氣出口額達37.6億美元，同比增長43.2%。美的PortaSplit今年以來出貨量已超20萬套，銷量較去年全年實現翻倍。美的在西歐多國銷售額增幅超70%，除冷氣銷售火爆外，風扇今年銷量增幅亦高達120%以上。

2025年，PortaSplit成功入選《時代》周刊「全球最佳發明」榜單。（美的）

據《中國證券報》報道，6月29日，針對中國冷氣被搶購的熱潮，美的集團回應稱，公司PortaSplit冷氣產品在德國、法國等歐洲國家短期內被搶購一空，出現一機難求的局面。美的表示，為滿足歐洲市場需求，工廠已加班加點排產，並通過中歐班列配送，時效15至25天，相比海運縮短約25天。

2024年3月14日，中歐班列（哈爾濱——蒂爾堡）準備從哈爾濱國際集裝箱中心站出發（無人機照片）。（新華社）

美的方面亦稱，受極端熱浪推動和需求集中爆發影響，公司在歐洲市場的渠道合作模式正從「公司主動拓展」轉為「渠道主動要貨」。在PortaSplit銷售熱潮帶動下，除風扇、除濕設備等製冷品類同步增長外，公司全品類白電在德國市場也進入更多銷售渠道。

環保新規2027年生效 PortaSplit或面臨被禁風險

但值得注意的是，根據瑞士聯邦環境署關於《化學品風險削減條例》的最新修訂，以及歐盟最新的F-Gas（氟化氣體）環保法規顯示，自2027年1月1日起，所有新進口的插電式室內冷氣、一體式冷氣以及製冷量小於12千瓦的小型分體或移動式冷氣設備，所使用的製冷劑GWP值必須低於150。

而PortaSplit使用的製冷劑R32的全球變暖潛能值（GWP）為675（以二氧化碳為基準值1）。遠遠超出了150的上限，意味着PortaSplit將在未來觸碰環保紅線。