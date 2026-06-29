歐洲熱浪｜中國各類｢避暑神器｣熱賣 浙商：製冰機出貨量激增70%
撰文：盛昀
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歐洲熱浪持續並且向東部蔓延，歐洲超過1.91億人面臨至少35攝氏度的高溫。據《央視財經》報道，歐洲多國的高溫天氣催生了空調、風扇等產品的消費需求，中國製造的降溫產品訂單量顯著增長，成為今夏外貿出口的新增長點。
在義烏國際商貿城，各類創意十足的降溫用品正受到海外採購商的熱捧。義烏國際商貿城經營戶張吉英介紹了帶噴霧和風扇的遮陽傘，她表示：「歐洲現在高溫，防曬產品走得越來越多了。」經營戶陳劍萍也稱，估計一款小風扇銷量同比增長約有20%。
義烏依託成熟的小商品供應鏈和跨境物流體系，各類消暑小家電線上銷售渠道全面打開，出口勢頭良好。今年1至5月，義烏跨境電商總交易額達811.75億元人民幣，同比增長10.23%。
此外，在浙江寧波的一家外貿公司，有智能顯示屏的風扇以及小巧的移動空調成為今年平台上的爆款。
外貿端訂單激增，上游生產企業同樣開足馬力。在一家主營製冰機的企業負責人介紹，受歐洲持續高溫帶動，小型家用、戶外便攜款製冰機需求大漲。
浙江寧波某股份有限公司國際貿易總監鄭黎表示，今年1至5月，製冰機銷往歐洲的出庫量比去年同期增長超70%，占銷售總量的15%左右。
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