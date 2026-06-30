16歲遭父｢轉賣｣　貴州女逃夫打罵另組家庭被控重婚　二審判緩

內媒《封面新聞》報道，貴州一名女子苟某菊在16歲時被家人帶到湖南，與大她18歲的湖南黃姓男子結婚，家屬收取「轉讓」費用。苟女不堪丈夫打罵，在發現自己被轉賣的協議書後離開黃家，後與另一男子同居並生育兩孩，被控犯重婚罪。



2026年6月9日，湖南省婁底市中級人民法院做出二審判決認定苟某菊犯重婚罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。



苟某菊被帶往湖南前生活的房子（左）。（封面新聞）

據報道，2008年，貴州織金一名16歲少女苟某菊在不知情的情況下被家人帶到湖南，「轉讓」給大她18歲的湖南男子黃某。苟女表示，自己並不清楚家屬之間的金錢往來，以為是讓對方帶她打工，但隨後便被逼承擔所有家務且遭到威脅。

在2009年以及2011年，苟女先後生下兩個兒子。苟某菊稱，為了解決孩子上學的問題，她與黃某於2012年登記結婚。

苟某菊和黃某生活過的房子。（封面新聞）

後來，苟某菊因不堪忍受丈夫長期打罵，且偶然發現了當年將自己「當作物件交易」的協議書，遂於2020年徹底離開黃家。

黃某確認協議書屬實，還說為了娶苟某菊，除了轉讓的7160元（人民幣，下同），他還付出了6.6萬元，其中6萬元給她父親，4千元給她舅舅。苟父否認稱只收了1.28萬，但承認女兒確實不知情，「我養她這麼大，拿1.2萬元回來，沒有什麼要道歉的。」

協議書。（封面新聞）

協議書。（封面新聞）

苟某菊後於2021年在外務工時與向男相戀同居，生育一子一女。2024年，苟某菊提起離婚訴訟，黃某遂舉報其重婚。

湖南雙峰縣法院。（封面新聞）

2026年3月，湖南雙峰縣法院一審認定苟女與黃某的婚姻合法有效，苟女與向男均構成重婚罪，兩人均被判處有期徒刑一年。苟某菊及向男不服判決提起上訴。

二審改判緩刑

2026年6月3日，湖南省婁底市中級人民法院開庭二審了這一案件。婁底中院認為，苟某菊已有配偶，仍然與他人以夫妻名義同居生活，並生育子女，其行為已構成重婚罪。本案中夫妻雙方均負有一定責任。鑑於在二審審理中，苟某菊自願認罪認罰，且獲得了黃某諒解，可以酌情從輕處罰。且家中有年幼小孩需撫養，可對其適用緩刑。

6月9日，湖南省婁底市法院已對該案作出二審判決，認定苟某菊犯重婚罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。另案處理的向男，在其二審判決中也被從一年有期徒刑改判至緩刑。另外，6月5日，苟某菊拿到了法院的民事調解書，准予其與黃某離婚。