山東漢綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生　次子生父是堂哥

山東淄博一名姜姓男子與妻子結婚22年並育有兩子，前年因妻子長年不歸家而協議離婚，因愛子心切，他將名下兩套房產全數留給長子。豈料離婚後才發現兩名悉心養大的兒子並非他親生，而次子的生父竟然是姜男「親堂哥」。



去年4月，姜先生向法院提起訴訟，要求訴請撤銷房產贈與，返還撫育費，賠償精神損害撫慰金。惟今年5月27日案件在淄博市張店區人民法院一審二次開庭審理，未當庭宣判結果。



山東淄博一名姜姓男子男子結婚22年發現兩兒子非親生。（揚子晚報）

綜合《中國新聞網》、《大象新聞》、《揚子晚報》報道，姜先生和前妻在2002年12月結婚，2004年前妻生了「大兒子」，2014年前妻生了「小兒子」，因前妻從2022年開始基本不回家，兩人最終於2023年協議離婚。

姜先生離婚時念及骨肉之情，選擇大步讓度財產，除了留下一輛私家車，名下所有財產及兩套房產，全數過戶予長子名下，一心為孩子留下保障。豈料離婚後長子頻頻回家要錢，父子矛盾不斷，長子甚至對姜先生動手，期間更口出狂言，透露姜先生並非其生父。

「大兒子」為要錢不惜對姜先生動粗。（中國新聞網）

2024年9月，姜先生拿到長子的牙刷進行DNA親子鑑定，結果證實「排除生物學父子關係」。不僅大兒子不是親兒子，小兒子也不是，當法院判決確認他與兩個孩子沒有血緣關係時，他崩潰直呼「看到結果，天都塌了！」

更震撼的是兩名「兒子」的身世背景，有消息指兩個孩子生父不是同一人，姜先生長子的生父是前妻娘家所在村的村支部書記，而次子的生父則是姜先生的親堂哥。

2025年4月，姜先生正式向法院提起訴訟，要求推翻原有的離婚財產分割、子女撫養費，並索償精神損害賠償，他稱「是我的孩子，我傾盡所有；不是我的，我一分不給！」但姜先生前妻則在庭審中百般抵賴，不僅拒絕承認婚內出軌，更以「未共同前往官方鑑定、結論僅為推導」為由，拒絕承認親子鑑定結果。

姜先生稱，目前打官司只是想要回屬於他的一切。（紫牛新聞）

2025年5月，姜先生堂嫂王某某亦起訴堂哥、姜先生前妻及姜先生「大兒子」姜某澤，要求返還已過戶至大兒子姜某澤名下的房產。但姜先生稱大兒子房產是他出資購買，堂哥贈送的200多平方米的房產是小兒子。多種跡象表明，堂哥極有可能是小兒子的生父。

2025年9月11日，姜先生與前妻離婚後的財產糾紛案一審庭審結束，法院未當庭宣判，但姜先生稱前妻和堂哥已在法庭上承認存在婚外情。

今年5月27日，案件在淄博市張店區人民法院一審二次開庭審理，亦未當庭宣判。開庭前，姜先生稱，「對他們恨之入骨！這些年自己付出了太多，對他們太包容，我是老實人，但也不能這麼欺負我，我就是想要回屬於我的一切。」