內地｢打拐｣系統｢團圓｣上線十周年　曾找回逾5千失蹤兒童

近日，公安部刑事偵查局打拐辦在阿里巴巴集團的技術支持下開發的「公安部兒童失蹤訊息緊急發布平台」（也稱「團圓」系統）迎來上線十周年。十年來，該平台累計發布5213條兒童失蹤信息，找回5137名兒童，找回率達98.5%。



「團圓」系統迎來十周年。（微博）

11人志願團隊「不計KPI」研發 上線前成功解救2歲女童

綜合《人民網》《觀察者網》報道，2015年，時任公安部刑事偵查局打拐辦副主任孟慶甜找到阿里巴巴，希望藉助互聯網技術力量建立兒童失蹤信息發佈平台。阿里巴巴隨後成立11人志願者團隊，利用業餘時間開發，不計入KPI，不支付報酬。

2016年5月15日，「團圓」系統正式上線。該系統由民警通過平台統一發布信息，以丟失地點為圓心，失蹤1小時推送100公里，逐步擴大至500公里；同時，6000多名打拐民警通過釘釘在線辦公。

「團圓」系統研發團隊。（微博）

圖解「團圓」系統及「十人四追法」運作原理 ↓↓↓：

而就在正式上線前2天，「團圓」便立了第一功。研發小組在測試時，一條真實的兒童失蹤信息出現在系統中——2歲彝族女童在河北衡水火車站丟失。系統通過微博、高德地圖等APP緊急推送消息，一位出租車司機收到推送後，發現自己剛載過一個同樣特徵的孩子，便立刻報警。失蹤消息發布32小時後，女童被安全解救。

彝族2歲女童吉斯麼吃作被成功找回。（阿里巴巴公益）

當天，阿里巴巴創始人馬雲在微博寫道：「改變世界的不是技術，是技術背後的夢想和責任！互聯網打拐，阿里巴巴為有這樣的同事而驕傲。請關注這個平台，願天下再沒有被拐的孩子！」

阿里巴巴創始人馬雲在微博寫道：「請關注這個平台，願天下再沒有被拐的孩子！」（微博）

截至2016年12月31日，611名兒童被順利找回，兒童找回率高達94.2%。611個被找回孩子中，最短時間解救的被拐孩子只用了6個小時。

時任公安部打拐辦副主任孟慶甜表示，每一位收到「團圓」推送信息的群眾發揮的巨大作用。「出租車司機、便利店老闆、網吧經營者，他們都是收到推送信息後，發現失蹤兒童出現在眼前並主動報警的團圓志願者，甚至還有犯罪嫌疑人自己，看到自己的手機中出現自己抱走的孩子信息，感覺周圍有無數雙眼睛盯著自己，於是托人主動送還孩子。」

兒童失蹤信息緊急發布平台的貼文 ↓↓↓：

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系統主要開發者韓旭傑本人也曾差點成為被拐兒童。1977年，一歲多的他被同村人抱走。絕望之際，村里一位老人提供了關鍵線索，父親和村民將人販子堵在屋裏，對方衣服掉出一張從河南駐馬店去武漢的車票，次日打算帶着韓旭傑離開。2021年，韓旭傑因母親突然離世選擇暫離阿里，但仍然繼續參與「團圓」系統的工作。

從2家到33家：「團圓」系統如何覆蓋全國用戶？

截至2026年5月，已有33家合作夥伴接入「團圓」系統，覆蓋全國用戶。十年來，200多名阿里員工以業餘時間支撐項目運轉，不斷有新人主動加入。項目發起人魏鴻說，團隊有一個特殊的「小目標」：「我們的最終目標，其實是把『團圓』系統做沒了。真正做到天下無拐，那是我們所有人的心願。」

「團圓」系統上線以來，找回率不斷上升。（央視新聞）