看新聞後起疑　結婚9年綠帽男驗3個女兒DNA後崩潰：沒一個是我的

刷手機看到熱搜裏養了多年孩子不是自己親生的新聞，韋先生（化名）聯想到自家妻子對家庭和孩子的反常態度，他決定去查一查。結果，個人委託DNA親緣鑑定報告顯示，三個女兒，都不是親生。



「我們2017年認識相戀後結婚，大女兒已經8歲；2025年生了二胎，是雙胞胎女兒，現在還不滿周歲。」6月23日，韋先生告訴記者，在和妻子溝通無果後，他已向法院提起訴訟離婚。

個人委託DNA親緣鑑定報告顯示，三個女兒都不是親生。（示意圖，Unsplash@Mike Scheid）

「大女兒，她一直帶在身邊。兩個小女兒還不到1周歲，出月子後就由我母親在老家帶，她不怎麼過問，不像母親對孩子該有的態度。」韋先生告訴記者，長期以來，妻子對三名孩子不同的養育態度，讓他心存疑惑。

今年31歲的韋先生在浙江寧波生活，2017年與同齡的妻子相識相戀。女方懷孕後，兩人在陝西老家登記結婚，次年9月，大女兒出生。

婚後前期的生活平淡安穩，直至2024年，妻子的反常行為讓他生疑，「包括我父親來送東西，偶遇她與陌生男子出行。」接連出現的異常，讓韋先生開始留意妻子的行蹤。

他發現妻子借「求職面試」「陪伴閨蜜」等藉口時常外出，實際是去私會。（示意圖，Unsplash@Kelly Sikkema）

隨後，他發現妻子借「求職面試」「陪伴閨蜜」等藉口時常外出：

實際是去私會，還拔掉家中監控、行車記錄儀掩蓋行蹤。

但2024年8月，妻子再度懷孕，家人為保全完整家庭，紛紛勸說包容。2025年7月，雙胞胎女兒出生。

今年4月，韋先生發現，妻子向娘家訴說被監控、遭受管束等話語，韋先生表示：「這些謊言結合過往疑點，又看到很多孩子非親生的新聞，於是有了查一查親子鑑定的想法。」

親子鑑定顯示三個孩子都與韋先生沒有血緣關係。（示意圖，Unsplash@CDC）

針對韋先生提及的情況，記者向女方何女士（化名）進行了求證。

「他說的內容，真假如何我不想多說，他如果起訴，一切自有法院判決。」何女士表示。對於三個孩子是否與韋先生有血緣關係，何女士則表示，

那家鑑定機構我不知道他是在哪裏找的，我只看司法鑑定結果。

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