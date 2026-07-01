深圳灣口岸今起跨境司機可「刷臉」過關 　免落車平視鏡頭即放行

深圳出入境邊防檢查總站今日（7月1日）發布公告，為持續創新通關查驗模式，報經中華人民共和國出入境管理局批准，即日起在深圳灣口岸實施跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通關便利措施。



合資格的跨境司機駕車經深圳灣口岸出入境時，可選擇使用「刷臉」智能通道通行，無需下車，亦無需出示實體出入境證件。



深圳灣口岸。（資料圖片）

跨境司機刷臉無需落車

深圳出入境介紹，自2026年7月1日起，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）、5年有效台灣居民來往大陸通行證的港澳台居民。

已在邊檢機關辦理粵港澳跨境車輛准駕批文信息備案且同意邊檢機關採集核驗其面相、指紋等信息的，駕駛車輛經深圳灣口岸出入境時，可選擇使用邊檢現場跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通道通行。

深圳灣口岸。（資料圖片／盧翊銘攝）

粵港澳跨境車輛駕駛員駕車到達跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通道後，無須下車，在駕駛室內平視通道信息採集箱的攝像頭，按照屏幕顯示內容，核對本人身份信息，並根據提示注視攝像頭、核驗指紋、面相等生物特徵信息，核驗無誤後通道標識顯示為允許通行狀態，即完成邊檢通關查驗手續。

目前，跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通道既可實現「刷臉」，也兼具「刷證」通行功能。不符合跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通關但符合車輛「快捷通」查驗通道通行條件的駕駛員，仍可經上述跨境車輛駕駛員「刷臉」智能通道採取現行「刷證」方式通關。

深圳灣口岸。（資料圖片）

多個關口已廣泛應用「刷臉」

目前，深圳邊檢總站在皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘、文錦渡口岸旅檢場地廣泛應用「刷臉」智能通關的基礎上，持續加強技術創新研發，加大新型查驗設備投入力度。

深圳邊檢總站亦提醒，所有往來內地和港澳地區的出入境人員應依法隨身攜帶本人有效出入境證件。如遇問題，可通過12367服務熱線諮詢。