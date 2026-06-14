男友豪洗¥9.4萬買｢全國僅兩個｣鴕鳥皮LV袋　她疑是陳列品退貨遭拒

近日江蘇的張女士向浙江衛視旗下節目《1818黃金眼》反映，她和男友在杭州湖濱銀泰in77的LV（Louis Vuitton）專櫃購買了一個鴕鳥皮手袋，花費94,500元（人民幣，下同）。櫃姐稱這款手袋「全國僅兩隻」，但張女士回酒店拍片分享時，卻發現手袋側面顏色明顯不均。她要求退貨退款，不料被店員告知，購買時已在防塵袋標籤上刻了男友名字首字母，無法退換。



張女士說，6月8號那天她正和男友在杭州旅遊，走進LV店後，櫃姐非常熱情。「一進店，櫃姐的目光就直接鎖定我了。」她先試了鞋，因尺碼不合適，又去看手袋。櫃姐推薦了一款包，稱「全國只有兩隻，是最新款，很適合您」。

+ 11

張女士表示自己兩個月前剛在成都買過手袋，不太需要，但櫃姐繼續強調手袋的稀缺性：「誰不想擁有美好的事物？」當時她男友開了口：「行行行，就這個吧。」

「櫃姐一聽我男朋友要付錢，直接找了三個櫃哥把我們圍起來。我男朋友耳根子軟，臉皮薄，覺得能用錢解決，就不想東扯西扯，加上想送我生日禮物，就爽快付了錢。」張女士回憶。

回到酒店後，張女士開心地拍片給朋友分享，結果笑容凝固了，她發現手袋側面有一塊顏色和周圍明顯不同。「這個地方顏色感覺不太對吧。」她當場拍了照片，當晚7點多就發微信給店員。店員回覆會讓同事查看。張女士隨即提出換貨，對方表示需要協調，因為這款手袋全國只有兩個。

延伸閱讀：買家稱網購榴槤發霉退款不退貨 賣家開車1600公里翻垃圾桶兼報警

+ 5

這時張女士才從男友處得知，付款前店員曾告知「刻印後無法退換」，並在防塵袋標籤上刻了他名字的首字母。「我絕對不知情。刻的是防塵袋標籤，又不是包，換個防塵袋根本不影響二次銷售。」張女士說。但從聊天記錄看，店員當時同意換貨，並解釋「這也不算瑕疵，是鴕鳥的紋路」。

很快，另一個新手袋被調到店裏。然而張女士此時已不願換貨，堅持要求退貨退款。因為她發現，去年12月就有網友曬出這款手袋，很多不同城市的消費者都在專櫃見過、試背過。「說明它就是個展銷品（陳列品），被很多人摸過試過，根本不算是全新產品。我花將近10萬塊錢，就是想買一個全新、獨一無二的包，而不是展銷品。」張女士認為店員沒有盡到詳細告知義務，甚至涉嫌欺騙。

記者陪同張女士來到該LV門店。值班經理表示「沒有權限回答問題」，讓記者留下問題和聯繫方式，稱會轉達相關部門。商場管理人員隨後也讓記者留下手機號碼和採訪問題。張女士進店再次溝通，仍無結果。她的訴求很明確：「就是退款，我不想換等價的東西，也不想繼續在你們店裏消費。」

截至發稿，記者未收到品牌方回覆。此前店員給出的最後方案是換購金額不低於94,500元的其他產品。

張女士後續反饋，店方已將手袋交由LV公司鑑定其顏色差異到底屬不屬於瑕疵。