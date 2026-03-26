專櫃買6個LV袋竟達4個被鑒定為假貨　福州女怒向官方反映

福州徐女士近日遭遇「專櫃買假」事件。她在2022年至2023年間，陸續在福州大洋晶典和華潤萬象城的LV專櫃購買多個Louis Vuitton（LV）手袋。近日，她打算轉賣其中2個時，被二手奢侈品店告知疑似假貨；隨後她拿出另外3個袋，其中2個同樣被指出問題。最終鑑定證實後，她憤而向轄區市場監督管理部門反映。



徐女士將4個假袋送檢。（福建第一幫幫團）

為徹底核實，徐女士將4個疑似假袋送至中國檢驗認證集團下屬機構「中檢鑒真」進行專業鑑定。最終鑑定結果明確：送檢的4個樣品均不符合品牌方已售商品的外觀細節特徵，全部判定為非正品。

徐女士提供了購物小票等憑證，但袋身並無特定編碼與小票完全對應，無法直接證明該包是否為專櫃售出。

鑑定結果明確：送檢的4個樣品均不符合品牌方已售商品的外觀細節特徵，全部判定為非正品。（福建第一幫幫團）

徐女士的購物單據。（福建第一幫幫團）

由於大洋晶典LV專櫃已閉店，徐女士在內媒陪同下前往華潤萬象城LV專櫃。她拿出一隻帶有芯片的LV袋，試圖請櫃員掃描芯片驗證資訊，卻遭到拒絕。櫃員表示，門店不提供鑑定服務，強調所售商品全部為正品，銷售記錄需相關部門調取。

媒體隨後將情況反饋給華潤萬象城商場，商場工作人員回應稱，將督促門店盡快提交銷售記錄，並核實相關情況。

徐女士已向轄區市場監督管理部門正式反映情況。（福建第一幫幫團）

對於事件，律師指出，消費者與專櫃需各自承擔相應舉證責任。其中，徐女士需提供付款記錄、中檢鑑定報告等證據，證明包袋確實出自該專櫃；LV專櫃則需出示進貨憑證、銷售記錄及正品證明，證明所售商品為真品。

目前，徐女士已向轄區市場監督管理部門正式反映情況，等待進一步調查處理。