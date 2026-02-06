「木舌頭」不買、有經濟能力買　廣西茶飲品牌將客分三六九等惹議

近日，廣西南寧一家本土茶飲品牌「搗搗果果」因點單小程序內的「三不買」提醒引發網民熱議，被指態度傲慢、將消費者「分三六九等」，相關爭議迅速登上熱搜。



網民截圖顯示，該品牌小程序在「了解更多」欄位中，列出三類人群「謹慎下單」，掌櫃描述寫道：「請自覺對號入座。三不買：1. 十分注重包裝和盲從大品牌，不買！2. 對優質水果價格缺乏基本認知，不買！3. 覺得哪家都差不多的木舌頭，不買！」同時，也列出三類適合購買的消費者：追求性價比、在乎舌頭感受的買；喜歡口口都喝到果肉的買；有一定生活品位、有經濟能力追求自然放心的買。

網民截圖顯示，該品牌小程序在「了解更多」欄位中，列出三類人群「謹慎下單」。（極目新聞）

不少網友批評此文案高傲、有「教育消費者」之嫌，認為將「木舌頭」（意指味覺遲鈍或不識貨的人）直接列入不買名單，極具針對性和歧視意味。事件曝光後，極目新聞記者搜索發現，該提醒內容已從小程序中移除。

2月6日上午，內媒致電南寧多家「搗搗果果」門店，店員均表示不清楚此事，相關內容是公司操作，已下架，需聯繫公司負責人了解。其中一名店員建議透過品牌社交帳號聯繫公司。記者查詢天眼查顯示，品牌隸屬廣西搗搗果果餐飲管理有限公司，嘗試撥打公司電話無人接聽，發送短信亦未獲回覆；品牌社交帳號則因隱私設置無法發訊息，評論區僅限關注者留言。

帳戶顯示「作者設置了僅關注的人可以評論」。（極目新聞）

南寧市青秀區市場監督管理局工作人員回應記者表示，暫未接到相關投訴，但已要求轄區監管所於當日下午到店核查。

報道指，2月4日下午，「搗搗果果」曾在社交平台發布道歉聲明與情況說明，針對「把客人分三六九等」「奶茶主理人發言」等爭議，品牌解釋該文案為品牌創立初期已離職的運營人員所撰寫，未能及時檢查更新，已替換為品牌理念與目標內容，並承認過失、表達歉意。不過，該道歉內容當日即被刪除。