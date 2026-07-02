北上注意！深圳、珠海發布颱風白色預警　周五起將有大暴雨

深圳市及珠海市氣象台今日（2日）發布全市颱風白色預警信號，南海熱帶低氣壓已進入800公里防禦圈，預計最快於今日加強為今年首個影響華南的颱風。

受颱風環流迭加季風共同影響，深圳明日（3日）起將進入新一輪降水集中期，局部地區或出現大暴雨。



今日，深圳局地出現短時（雷）陣雨。（深圳天氣）

據「深圳大件事」公眾號消息，今（2）日，深圳局地出現短時（雷）陣雨，降雨主要集中在龍崗、坪山、寶安等區域。早上9時，深圳發布全市颱風白色預警信號，南海熱帶低壓已進入深圳市800公里防禦圈，將趨向海南島附近海域。颱風白色預警含義為48小時內將受颱風影響。

7月2日早上9時，深圳市氣象台發布全市颱風白色預警信號。（深圳氣象台）

南海熱帶低壓預計於7月2日加強為今年首個影響華南的颱風，強度可達強熱帶風暴至颱風級，路徑趨向海南島至粵西沿海，3日距深圳最近約550公里。

深圳天氣預計，隨着南海颱風的靠近，受颱風環流迭加季風共同影響，深圳市將進入新一輪降水集中期，3日起將雷雨多發及局地出現大暴雨，降雨時間長和累計雨量大，4日後暴雨及強對流天氣頻繁。

另據珠海市氣象台， 受其外圍環流影響，預計2日晚珠海市海面風力加大，3日至5日將有一次明顯的風雨過程，晴熱的天氣將暫告一段落。預計未來3天，珠海市風雨明顯，目前萬山區颱風藍色預警信號、其他區颱風白色預警信號生效中。

中央氣象台發布颱風藍色預警

中央氣象台7月2日10時繼續發布颱風藍色預警，指南海熱帶低壓的中心今天（7月2日）上午8點鐘位於海南省萬寧市東偏南方向約380公里的南海中部海面，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1000百帕。

南海熱帶低壓未來96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

預計，該低壓將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，12小時內發展為颱風，並將於3日下午至晚上在海南島東部沿海登陸（23-28米/秒，9-10級，熱帶風暴級或強熱帶風暴級），穿過海南島後移入北部灣，並轉向北偏西方向移動，4日下午至晚上在廣西沿海到越南北部沿海再次登陸（20-23米/秒，8-9級，熱帶風暴級），之後強度逐漸減弱。