有片｜廣州東站女客遲到被拒乘車　爆粗狂毆職員砸爛對方攝錄機

6月30日，一位女乘客疑因錯過檢票時間，在廣州東站內大吵大鬧，期間更辱罵及毆打鐵路職員，甚至還搶砸職員的隨身攝錄機。7月1日，廣鐵集團廣州東站發佈通報，證實涉事女子被帶走調查。



廣州東站一名女乘客錯過檢票時間無法進站，辱駡毆打工作人員。（互聯網圖片）

廣州東站一名女乘客錯過檢票時間無法進站，辱駡毆打工作人員。（互聯網圖片）

廣州東站一名女乘客錯過檢票時間無法進站，辱駡毆打工作人員。（互聯網圖片）

據網上流傳影片顯示，一名女子疑因錯過檢票時間，得知未能搭上原訂的列車後瞬間「火爆」失控，當場在廣州東站內大吵大鬧，更將隨身物品拋擲在地，隨後情緒激動向工作人員咆哮：「在一樓，怎麼說進不了，你們想怎麼樣，你們做得不對想怎麼樣。」

另有影片顯示，一名工作人員疑似因衝突倒臥在地上，但該女子竟上前搶去對方隨身攝錄機，狠狠砸向地面，現場幾位工作人員上前勸阻，但女子更撿起地上設備再次砸出去，更屢屢爆粗「你裝什麼X，你X什麼」，現場有旅客看不過說「你幹嘛罵人打人，你已經犯法了，趕緊叫公安，錯過就坐下一班」。

7月1日，廣鐵集團廣州東火車站官方微博發佈說明，指這名女性旅客計劃乘搭C7077列車到深圳，但由於原訂4時36分開出的列車於4時31分已停止檢票，工作人員告知已過停止檢票時間，無法進站乘車。該旅客得知後突然情緒失控，拋擲隨身物品，並辱罵、毆打現場工作人員，搶奪摔砸工作人員的隨身攝錄機，造成設備損壞。

事發後，相關部門已將這名女性旅客帶走調查，車站也第一時間將受傷的工作人員送往醫院治療，經送醫檢查治療，工作人員身體無大礙。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建表示，在車站大吵大鬧並辱罵工作人員，屬於擾亂車站秩序。根據治安管理處罰法，可處警告或罰款，情節較重可處5日以上10日以下拘留。砸摔車站工作人員的對講機，屬於故意損毀財物，可面臨5日以上10日以下拘留，並處1000元人民幣以下罰款；如果對講機價值較高，還可能涉嫌故意毀壞財物罪。