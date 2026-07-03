APEC｜11月深圳舉行維安升級　廣東省7月起嚴查涉無人機隱患

今年11月，APEC將在深圳舉辦。廣東省公安廳自7月起部署開展「雷霆護航」嚴打整治專項行動，為2026年APEC會議順利舉辦營造良好社會治安環境。



數架美團外送無人機從深圳灣公園附近的無人機配送站起飛。（GettyImages）

「雷霆護航」行動重點排查涉無人機風險隱患

「廣東公安」微信公眾號指出，6月30日，廣東省公安廳動員部署全省公安機關自7月1日起，全力深入推進「雷霆護航」嚴打整治專項行動，做好APEC會議安保工作。

廣東省公安廳自7月起部署開展「雷霆護航」嚴打整治專項行動。（廣東衛視）

會議要求，要圍繞「六個嚴防、三個確保」工作目標，重點抓好涉槍涉爆違法犯罪等「三大打擊」行動和涉矛盾糾紛、涉無人機風險隱患等「兩大排查整治」行動，統籌推進嚴打街面犯罪和「盜搶騙」多發性犯罪等工作，緊緊圍繞影響APEC會議安全的風險隱患，集中開展嚴打整治，著力清除污泥濁水，確保行動取得實效。

數架美團外送無人機從深圳灣公園附近的無人機配送站起飛。（GettyImages）

數架美團外送無人機從深圳灣公園附近的無人機配送站起飛。（GettyImages）

深圳120米以下適飛空域大範圍開放

據此前報道，2026年5月14日零時起，全國新版無人駕駛航空器適飛空域數據正式啟用，民用無人機駕駛航空器綜合管理平台（UOM）中的適飛空域圖層已同步更新。其中，深圳120米以下的適飛空域已實現大範圍開放，開放區域覆蓋深圳市域空域的約75%，建成低空起降點1200個以上，並開通載人、載貨飛行等低空商業航線1000條以上。

本次開放適飛空域覆蓋深圳市域空域的約75%。（《21世紀經濟報道》）

值得注意的是，適飛空域的擴大並不意味著無人機可以「隨便飛」。根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，微型、輕型、小型無人機在適飛空域內飛行，通常無需向空中交通管理機構提出飛行活動申請；但涉及中繼飛行、投放物品、飛越集會人群、在移動交通工具上操控、集群飛行等情況，仍需依法申請，確保低空飛行的安全與秩序。