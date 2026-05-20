低空經濟｜深圳120米以下適飛空域大範圍開放　覆蓋全市空域約75%

近日，民用無人駕駛航空器綜合管理平台（UOM）正式發佈通知，宣佈全國新版無人駕駛航空器適飛空域全面啟用。其中，深圳120米以下的適飛空域已實現大範圍開放，開放區域覆蓋深圳市域空域的約75%。據悉，這是自《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施以來，規模最大的一次空域優化調整。



福田、南山等核心區域大面積轉為適飛區

據《21世紀經濟報道》，本次開放適飛空域覆蓋深圳市域空域的約75%。除機場淨空保護區、重點敏感區域等特殊區域外，深圳大部分城區已具備低空飛行的基礎條件。

本次開放適飛空域覆蓋深圳市域空域的約75%。（《21世紀經濟報道》）

根據規劃，到2026年底，深圳全市120米以下無人機適飛空域佔比將超過75%，建成低空起降點1200個以上，並開通載人、載貨飛行等低空商業航線1000條以上。

本次福田、南山等核心區域大面積轉為適飛區，為低空物流、即時配送、醫療物資運輸、載人eVTOL（電動垂直起降飛行器）等應用場景進一步消除了空域壁壘。

此前美團、順豐等企業已在南山、福田部分區域開展無人機配送服務。圖為「豐翼無人機」。（順豐集團公眾號）

例如，此前美團、順豐等企業已在南山、福田部分區域開展無人機配送服務。同時，深圳市已規劃112個醫療物資運輸起降點，空中醫療物資、檢測樣本、血液運送網絡將進一步擴展，為城市應急保障體系增添新的維度。

2025年10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

報道指出，當前，深圳正全力打造「全球低空經濟第一城」。隨着空域資源的進一步釋放，深圳低空經濟將加速進入場景驅動、運營驅動、生態驅動的新階段。

值得注意的是，在此之前，5月14日，中國民航局UOM系統發佈更新數據顯示，東莞市微型、輕型、小型無人駕駛航空器適飛空域迎來跨越式倍增。適飛空域面積由原有的491平方公里大幅擴展至1156平方公里，佔全市空域投影總面積的比例也從19.97%躍升至47.09%。

位於龍華區的美團無人機停機坪。（香港01 王海圖 攝）

空域鬆綁不意味着無人機可以「隨便飛」

值得注意的是，適飛空域的擴大並不意味着無人機可以「隨便飛」。根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，微型、輕型、小型無人機在適飛空域內飛行，通常無需向空中交通管理機構提出飛行活動申請；但涉及中繼飛行、投放物品、飛越集會人群、在移動交通工具上操控、集群飛行等情況，仍需依法申請，確保低空飛行的安全與秩序。