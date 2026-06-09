為航拍樓盤實景　深圳地產經紀機場禁飛區放無人機被行拘

深圳一地產代理公司老闆鄭某，為了拍攝樓盤的航拍片，在明知該空域屬於禁飛管控範圍的情況下，未依法報備審批便擅自放飛無人機，目前已被深圳公安依法處以行政拘留處罰。



6月8日，深圳警方披露一宗在深圳寶安國際機場淨空保護區內違規飛行無人機的案件。

6月2日上午11時許，深圳寶安國際機場運行指揮中心報警稱，寶安區西鄉街道某空域有不明無人機飛行。深圳公安接報後迅速組建聯合處置專班，開展全面排查，迅速在寶安區西鄉街道某片區拘捕違法嫌疑人鄭某。

深圳寶安國際機場。（深圳機場）

經查，鄭某為一家地產代理公司的法定代表人，他在清楚該空域處於機場淨空管控範圍的情況下，卻未依法提前報備飛行計劃和履行審批手續，擅自啟用無人機升空拍攝。

鄭某接受調查時表示「我現在非常後悔」，並稱自己明知機場周邊是無人機禁飛區，但仍心存僥幸，違規起飛無人機航拍樓盤，「沒想到後果這麼嚴重」。

此次無人機「黑飛」未影響民航航班起降安全，但鄭某仍然要為其違法行為承擔法律責任。目前，鄭某已被依法處以行政拘留。

大疆無人機。（微博@DJI大疆創新）

辦案民警介紹，機場淨空保護區是民航安全重要防護區域，無人機無序升空極易干擾飛機起降、引發航空安全事故。公安機關將持續強化全域無人機巡查管控，常態化開展相關法律法規宣講，市民群眾應合法合規飛行無人機。

公安機關提醒，各位切勿因商業拍攝、休閒玩樂等緣由在機場淨空區、軍事管理區、大型商圈等禁飛空域擅自放飛無人機；確有飛行需求的，務必提前完成空域、飛行計劃報備審批，嚴守低空飛行法律法規，杜絕僥幸「黑飛」觸碰法律紅線。